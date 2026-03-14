Diana Bovio, la “Nancy” de Mirreyes vs Godínez, ha entrado al mundo del doblaje con una animación para adultos al lado de Eugenio Derbez, dando voz al personaje más sensato de la historia.

La actriz forma parte de Circo Gómez, serie animada que hoy será presentada en La Mole Convention, evento de cultura pop, cómics y fantasía que festeja su 30 aniversario.

La producción de 3Pas, la compañía de Derbez, sigue a una familia disfuncional que tiene un circo itinerante. El jefe de familia, con voz de Eugenio, es incapaz, machista y para algunos poco inteligente; la mamá recae en Vanessa Bauche (Amores perros); Omar Chaparro (La boda de Valentina) es Lobito, un personaje lépero y Diana, la hija.

“Es una chavita que busca salir de ahí y sueña con algo más grande. Es inteligente y ambiciosa y con más sentido común que el papá, es la más madura de todos, es como la voz de la razón”, detalla Bovio.

Circo Gómez es dirigida por Teco Lebrija, creador de la Familia del Barrio. Él mismo hace varias voces.

Esta es la primera participación de la también actriz de Mentiras en el doblaje. La serie aún espera fecha de salida por la plataforma ViX.

“Me gusta mucho doblarme en mis propias películas y aquí se me hizo divertido y rápido. A Eugenio lo vi un par de veces y ya, el que estaba al pendiente era Teco, el director”, expresa.

Actualmente Diana forma parte del rodaje de la secuela de Mesa de regalos, pero también está en salas con el reciente estreno de The momento, protagonizada por Charli XCX.

Se trata de un falso documental que sigue a una estrella en ascenso mientras se prepara para su primera gira de estadios. En el camino, enfrenta la presión mediática, las expectativas externas y el desgaste personal que acompañan al éxito.

“Le hago la vida imposible a Charli. Soy la conserje mexicana de un hotel en Ibiza. El personaje habla en inglés, pero le puse un acento más tosco para que se sintiera súper latina”.