Como cada 25 de junio se celebra el Día Mundial de The Beatles y más allá de recomendar canciones de la banda hablaremos de las películas de The Beatles que quizá no conocías para conmemorar esta fecha tan importante viendo ya sea a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en pantalla o historias inspiradas en ellos.

Antes de iniciar hay que saber por qué este día del calendario fue elegido por los beatlemaniacos para recordar al cuarteto de Liverpool. Fue en esta misma casilla del calendario pero de 1967 en que la banda interpretó "All You Need Is Love" en vivo vía satélite para más de 400 millones de personas en el programa "Our World".

Pese a que es de los más conocidos, hay otros días que los fans de The Beatles han adoptado para celebrar a sus ídolos:

16 de enero: Conmemora la inauguración del mítico Cavern Club en Liverpool en 1957.

Conmemora la inauguración del mítico en Liverpool en 1957. 6 de julio: Recuerda el día en que John Lennon y Paul McCartney se conocieron en 1957.

Recuerda el día en que y se conocieron en 1957. 10 de julio: Celebrado principalmente en el Reino Unido, marca el regreso triunfal de la banda a su país tras su primera gira estadounidense en 1964.

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A continuación las películas de The Beatles que puedes ver para conmemorar el Día Mundial de The Beatles, la banda que marcó la historia de la música desde su debut en 1960.

Películas de The Beatles

"Let It Be" (1970)

Dónde ver: Disponible en streaming en Disney+ .

Disponible en streaming en . Sinopsis: Documental musical restaurado que captura los intensos ensayos y grabaciones del grupo en 1969, culminando con su histórico y legendario concierto sorpresa en la azotea de los estudios Apple en Londres.

"Help!" (1965)

Dónde ver: Disponible para renta y compra digital en Apple TV .

Disponible para renta y compra digital en . Sinopsis: Una comedia de aventuras en la que Ringo Starr se convierte en el blanco de una secta religiosa internacional y de unos científicos locos tras quedarse atascado en su dedo un anillo sagrado de sacrificio.

"Yellow Submarine" (1968)

Dónde ver: Disponible para renta y compra digital en Apple TV .

Disponible para renta y compra digital en . Sinopsis: Clásico animado de arte pop donde The Beatles viajan en un submarino amarillo hacia Pepperland para salvar el lugar de los "Blue Meanies", unos seres que odian la música y han robado el color y la alegría del lugar.

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"A Hard Day's Night" (1964)

Dónde ver: YouTube .

. Sinopsis: Una ingeniosa comedia en blanco y negro filmada estilo falso documental que retrata 36 frenéticas horas en la vida de la banda mientras escapan de fans y lidian con situaciones absurdas antes de un show de televisión.

"Magical Mystery Tour" (1967)

Dónde ver: YouTube .

. Sinopsis: Un viaje surrealista y psicodélico en autobús a través de la campiña inglesa donde los Beatles y un grupo de pasajeros excéntricos viven situaciones extrañas impulsadas por magos.

Películas inspiradas en The Beatles

"Yesterday" (2019)

Dónde ver: Disponible en renta y compra digital en plataformas como Amazon Prime Video y Claro Video .

Disponible en renta y compra digital en plataformas como y . Sinopsis: Tras un misterioso apagón global, un músico frustrado sufre un accidente y despierta descubriendo que es la única persona en la Tierra que recuerda la existencia de los Beatles, por lo que empieza a cantar sus temas volviéndose mundialmente famoso.

"Across the Universe" (2007)

Dónde ver: Disponible en renta y compra digital en YouTube y Google Play .

Disponible en renta y compra digital en y . Sinopsis: Un drama romántico ambientado en la turbulenta década de los 60 e inspirado por los movimientos pacifistas, cuya historia de amor es guiada enteramente por las letras y melodías de las canciones de la banda.

"Beatles '64" (2024)

Dónde ver: Disponible en streaming en Disney+ .

Disponible en streaming en . Sinopsis: Documental que revive con metraje inédito el instante preciso en el que el grupo aterrizó en Nueva York en 1964, desatando la locura colectiva de la Beatlemanía en Estados Unidos.

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