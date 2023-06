Día del padre: espectáculos con los que puedes celebrar y consentir a papá

Si bien la figura de la mamá es pilar en la vida de sus hijos, papá también es parte fundamental en su formación y su estabilidad emocional, es por eso que este día que está dedicado a celebrarlo, hay diversas actividades para convivir y divertirse a su lado.

"Ugo, Pako y Joseluiz". Con las actuaciones de Héctor Suárez Gomís, Ana Layevska, Rubén Braco, Aarón Balderi, Alfredo Veldáñez, Paula Kohan, Enrique Chi y Pilar Boliver, se cuenta la historia de Ugo y Linda, quienes siempre han soñado con ser padres y ese día ha llegado, tienen todo listo para recibir a la visitadora que autorizará la adopción, pero aparecen Pako y Luiz quienes en su afán de ayudar podrán de cabeza la situación.

¿Dónde? Nuevo Teatro Libanés. 16:30 y 19:30 hrs. De $1500 a $754

Lee también Laura Bozzo "adopta" a Wendy de "LCDLFM" como su hija: "La veo y me veo"

"The Illusionists". Son siete de los mejor magos del mundo, Xavier Mortimer (The Artist), Aryel Altamar (The Hypnotist), James More (The Deceptionist), Pablo Cánovas (The Unforgettable), Joaquin Kotkin (The Surrealist), Aaron Crow (The Warrior) y Kevin James (The Inventor); realizarán increíbles actos de magia e hipnotismo, en los cuales el público no es un simple espectador.

¿Dónde? D 13 y 17 hrs. De $2880 a $1121

"Les clowns". El circo no sería el mismo si no contara con el arte y el humor del payaso, es por eso que en este espectáculo creado por el Circo Atayde Hnos. Se le rinde un homenaje a través del trabajo de tres emblemáticos exponentes de esta disciplina circense, los payasos BoBo, RuLo y Chaz, quienes serán el hilo conductor entre actos de equilibrismo, malabares, pulsadores y hasta danza aérea.

¿Dónde? Teatro San Rafael. 13 y 17 hrs. De $1045 a $275

Lee también Ari Borovoy se vuelve viral tras el baile con Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo