Hoy es el día de sacar los sables láser, usar el casco electrónico de Darth Vader, cargar al pequeño Grogu y, por qué no, ver una vez más (quizá ya llevas cientos de ellas), la saga completa o al menos tu película favorita.

El Día de Star Wars llegó. Y se celebra a nivel mundial, así que si de casualidad te encuentras en otros país, no te lo perderás.

Pero si vives en México hay una serie de actividades a las que puedes asistir, ya sea de forma gratuita o con costo de por medio, para mostrar tu gusto por la historia creada por George Lucas hace casi cinco décadas.

¿Por qué el 4 de mayo es Día de Star Wars?

La fecha fue elegida por los fans de la saga, aprovechando un juego de palabras derivadas de una de las frases más icónicas en la historia del cine: “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”), que tendría un sonido bastante similar a “May the fourth be with you” (“Que el 4 de mayo te acompañe”).

Los fans comenzaron a aceptar la modificación y el propio Lucas dio la “autorización” para que así fuera. Y ha valido la pena, sin duda.

¿Qué hacer el Día de Star Wars?

Hay varias cosas que puedes hacer este domingo, así que tú elige.

-La Star Wars Convention espera a todo el mundo a partir de las 11:00 horas en el Centro de Convenciones Churubusco, a unos paso de la estación General Anaya de la línea 2 del metro. La entrada es libre. Y ahí puedes ver y comprar piezas de colección y juegos así como conocer a actores de doblaje que han prestado su voz a personajes de la saga espacial.

-Si quieres música starwarniana, vete por la tarde al teatro Ángela Peralta (18:00 horas), para disfrutar de 100 músicos que lo mismo interpretarán la tétrica marcha de Darth Vader, que el emblemático tema del bar de “Una nueva esperanza” y varias más. El costo del boleto está entre los 550 y 695 pesos.

-El Museo Estelar, ubicado al sur de la Ciudad de México, está conformado por 6 mil piezas relacionadas con Star Wars. Lo bueno: es gratis. Lo menos bueno: es que debes reservar, en su página, el horario al que quieras asistir. Pero vale la pena, porque podrás ver piezas vintage, inéditas y, por supuesto, recientes. El Museo fue creado por fans, para fans.

-El equipo profesional de béisbol, los Diablos Rojos, así como su Estadio Harp Helú, se “vestirán” de Star Wars. La novena saldrá al campo con un jersey conmemorativo, habrá invitados especiales de los que no se ha revelado detalle y regalos. Además invitan al público a que vaya disfrazado de su equipo favorito.

-La saga completa de ficción, desde el episodio I hasta el IX, con sus series alusivas de acción viva y animación, así como por supuesto “Rogue One”, protagonizada por el mexicano Diego Luna, está disponible en Disney +.

