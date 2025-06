Un juez estadounidense desestimó, este lunes, la demanda multimillonaria que Justin Baldoni interpuso contra la actriz Blake Lively, su coprotagonista en la cinta "Romper el círculo", en lo que los abogados de Lively consideraron una "victoria" dentro de su batalla legal.

En enero pasado, Baldoni acudió a la corte de Nueva York para acusar formalmente a Lively por difamación y otros cargos, luego de que ésta lo señalara de acoso sexual durante el rodaje. En la demanada también se incluyeron los nombres de Ryan Reynolds, sus publicistas y hasta el diario "The New York Times", que cubría su disputa.

Esta mañana, el juez Lewis Liman falló a favor de la actriz, quien ya había pedido que las acusaciones en su contra se desestimaran. Baldoni reclamaba una compensación de 400 millones de dólares, y el magistrado también desechó la denuncia contra el NYT, al que exigía 250 millones.

Los abogados de Lively consideraron el fallo de Liman "una victoria" para la actriz y otros a quienes Baldoni "arrastró a su demanda de represalia", y dijeron prepararse para la "siguiente ronda", que es reclamar gastos y daños contra él y su productora, Wayfarer, por su "abusivo litigio", según recoge Variety.

Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual en el rodaje de 'It ends with us' y por atacarla posteriormente con una campaña de desprestigio cuando hizo públicas sus acusaciones.

El juez Liman opinó que las acusaciones iniciales de Lively las hizo en un tribunal civil de California y están protegidas de contrademandas por "inmunidad" judicial, y agregó que también el trabajo del NYT (diario que se hizo eco del caso) está protegido por los derechos a la libre información.

Liman opinó además que las declaraciones del marido y la publicista de Lively sobre el supuesto acoso de Baldoni no constituyeron difamación, porque se basaban en la versión de los hechos de la actriz.

Baldoni ha negado todas las acusaciones de acoso sexual y represalias presentadas por Lively, cuya demanda llegará a juicio el 9 de marzo de 2026.

