Desde Miami, Penélope Menchaca presumió el minivestido ideal para mujeres mayores de 50 años

Programas como “Hoy Día”, “El poder del amor” y “12 corazones” contaron con la participación de Penélope Menchaca, una de las actrices y conductoras más queridas de nuestro país.

Además de trabajar como conductora en el programa “Hoy Día”, Penélope Menchaca es también muy activa en sus redes sociales, y siempre está compartiendo fotos y videos de sus looks y del detrás de escena del programa.

Leer más: Penélope Menchaca conquista la red con minivestido ideal para iniciar el 2023

En uno de sus últimos posteos de Instagram, Menchaca sorprendió a sus seguidores al lucir un hermoso vestido estampado de flores en color naranja, uno de los colores que más se usarán este verano.

Leer más: Penélope Menchaca pide a Santa Claus que entregue carta que escribió a su nieto hasta el cielo

Penélope Menchaca. Fuente: Instagram @menchaca.oficial

Rápidamente la conductora comenzó a recibir cientos de comentarios en su posteo de Instagram. “Que piernotas”, “Bellísima”, “Hermosa como siempre”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió Menchaca.

¿Cuánto dinero gana Penélope Menchaca por conducir el programa “Hoy Día”?

En varias oportunidades algunos miembros del espectáculo han asegurado que Penélope Menchaca es “muy costosa”. Incluso quien dio este tipo de declaraciones fue la presentadora Vanessa Claudio.

Una vez incluso le consultaron a Menchaca sobre su presupuesto y ella dijo: “¿Lo que me pagan? No es de lágrimas (...). Estoy contenta”.

Tras la salida de Adamari López de “Hoy Dia”, muchos se consultaron si la boricua se había ido al no poder arreglar un mejor salario con la productora, pero esta versión no fue confirmada. Se sabe que Menchaca percibe 50 mil dólares por programa, y se estima que esto es la mitad de lo que ganaba López cuando conducía el matutino.

Penélope Menchaca. Fuente: Instagram @menchaca.oficial

“Si hay algo en lo que pienso en esta vida es: yo jamás me quejo de cuánto me pagan porque la única que lo decidió fui yo. Entonces, odio cuando la gente dice, ‘me pagan una basura’, porque pienso ¿quién te está obligando? Busca otra cosa. Aquí, cuando negocié, me pagaron lo que yo quería. Estoy contenta, si a ella le dieron más o menos. No me preocupa”, aseguró en una oportunidad Menchaca.