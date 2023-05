Penélope Menchaca tiene el minivestido verde perfecto para el calor

Penélope Menchaca es una de las actrices y conductoras más queridas de nuestro país. Ella ha estado en producciones como “12 corazones”, “El poder del amor”, entre otros, y ahora brilla como conductora en “Hoy día”

Penélope Menchaca es muy activa en sus redes sociales, y siempre está compartiendo fotos y videos de sus looks y del detrás de escena de “Hoy Día”. Por ejemplo, en las últimas horas la conductora sorprendió a sus seguidores con un vestido corto en color verde.

Penélope Menchaca se muestra en un balcón y sentada sobre un sillón trenzado en color gris. La conductora también está descalza y disfrutando de las altas temperaturas de Miami.

El posteo de Penélope Menchaca ya cosecha más de 15 mil comentarios (al momento de escribir este artículo) y ha recibido comentarios de todo tipo. Sin embargo, esta no es la primera vez que Menchaca luce un vestido de este color.

Hace un par de semanas, Menchaca lució una prenda similar, pero decidió hacer una producción de fotos dentro del estudio de “Hoy Día”.

¿Cómo se repone Penélope Menchaca del fallecimiento de su nieto?

En sus últimas publicaciones, Penélope Menchaca se muestra muy feliz en las redes sociales, pero hace un par de meses la conductora pasó por un momento muy duro al mostrarse muy vulnerable en su cuenta de Instagram y en el programa “Hoy Día”, ya que recordó la pérdida de su nieto.

“Quiero decirles la verdad, es que esto no lo había hablado. He pasado los peores meses de mi vida, los peores que no se los deseo a nadie. Mi hija tiene una niña que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene dos años. En diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón”, dijo Penélope Menchaca con lágrimas en los ojos. Sus compañeras Adamari López y Lourdes Stephen la consolaron.

Menchaca aseguró que su nieto nació con una enfermedad cardiaca congénita que lamentablemente permeó su salud: “Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones; de repente estaba muy bien, luego muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”, finalizó la conductora.