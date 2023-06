Desde el mar, la ex de Marc Anthony demuestra el minivestido lencero más chic para el verano

Shannon de Lima es una de las modelos venezolanas más queridas de su país, que a bese de talento, esfuerzo y belleza innata, ha logrado trascender su propio país y logrado fama internacional debido a su participación en diversos concursos de belleza.

Lo cierto es que si algo le ayudó para que todos la reconozcan, fue su gran conquista al casarse con el músico Marc Anthony en 2014, pero su relación no duró mucho y en 2016 decidieron separarse y divorciarse. Luego esta modelo venezolana se puso en pareja con el futbolista colombiano James Rodríguez.

En la actualidad, esta modelo explota su faceta como influencer en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 2.5 millones de seguidores, lo que le permite ser seguida y admirada por todos.

Fuente: Instagram @shadelima

Shannon De Lima conquistó a todos con su minivestido

Shannon de Lima decidió mostrar un particular look en sus redes y no pasó para nada desapercibida, tras ser captada a la orilla del río, con un particular atuendo.

"Las mujeres no somos complicadas solo necesitamos amor, ropa, cariño, besos, comprensión y más ropa y puedes conseguir todo en @derekaddict", colocó Shannon en su último posteo que la hizo acreedora de más de 18 mil likes en muy poco tiempo y cientos de comentarios.

En esta ocasión, la modelo decidió derrochar belleza al lucir un minivestido lencero ideal para las altas temperaturas. Esta prenda estaba constituida de un electrizante color bordó, con un diseño con lazos cruzados en su espalda y que le permitió dejar al descubierto una de sus piernas y una silueta muy envidiable para todo su público.

Fuente: Instagram @shadelima

"Amo como te queda el rojo"; "Así si"; "Eres un encanto"; "Te ves preciosa mi amor"; "Muchísima Ropa"; "Increíblemente hermosa"; "Bonita ella tan simpática", fueron algunos de los comentarios que recibió esta hermosa mujer en su último post.