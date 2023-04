Shannon de Lima es una conocida modelo venezolana de 34 años. Se hizo conocida en el mundo de la moda en el año 2005 cuando participó en los concursos Sambil Model y Miss Mundo. La fama mundial llegó a su vida cuando se casó con el cantante Marc Anthony.

Además, Shannon de Lima es una conocida influencer en las redes sociales donde comparte parte de su vida y su trabajo con sus fanáticos que la alientan y halagan en todos los proyectos que emprende. A través de ese medio, la modelo da consejos de moda y rutinas de ejercicios. En sus fotos usa prendas de moda que luego inspiran a las mujeres en sus looks. En los últimos días compartió una foto en la que se la ve con un minivestido tendencia esta temporada.

Shannon de Lima con minivestido (Fuente Instagram @shadelima)

Shannon de Lima en las redes sociales

La joven modelo venezolana no le teme a las cámaras y desafía todos los estándares al dejarse fotografiar desde cualquier ángulo. Así lo dejó claro en su último posteo. En las imágenes se ve a Shannon de Lima con un minivestido blanco que le queda espectacular.

“Perfect Dress for summer”, escribió la joven junto a la imagen. Los comentarios y me gusta no tardaron en llegar. “Reina, mamacita”, “Esa carita bella”, “Qué bella Sha”, “La más top”, “Lo más lindo que verán mis ojos hoy”, “Lo más lindo de Venezuela”, “Eres un ángel”, “Bellísima, divina”, “Es bella hasta tu sombra”, “Eres hermosa”, “Eres un fuego, preciosa”, escribieron los fanáticos de Shannon de Lima en los comentarios.

Shannon de Lima con minivestido (Fuente Instagram @shadelima)

Los minivestidos

Los minivestidos son vestidos muy cortos que estuvieron de moda en los 80 y 90. Nunca se fueron completamente de los estilos veraniegos y esta temporada volvieron a marcar tendencia. Pueden ser sueltos o entallados. Además, se pueden elevar con un blazer y zapatos de tacón