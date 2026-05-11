Previo al homenaje que recibió en la obra "Malinche", Denisse de Kalafe habló sobre la música actual y se mostró en contra de géneros como los corridos tumbados y los narcocorridos, debido a los mensajes relacionados con la violencia.

“Siento que toda la música es buena, menos los narcocorridos. Cualquier música que hable del narco, que incite a una cosa de la que nosotros estamos en contra, cualquier cosa que ofenda y que deseduque, no estoy a favor”, señaló.

Pese a su postura crítica hacia ese tipo de canciones, la compositora aseguró que existen artistas contemporáneos con propuestas que sí disfruta, entre ellos Bad Bunny y algunos exponentes del K-pop.

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“Hay ciertos personajes en la música como Bad Bunny, que, aunque no le entienda nada, me gusta el ritmo y lo que representa, el orgullo de Latinoamérica o los coreanos”, comentó.

“Señora, señora” llegará en varios idiomas

Denisse de Kalafe se presentó el 10 de mayo, Día de las Madres, en el musical "Malinche". Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL

La intérprete de “Señora, señora” adelantó que prepara una nueva versión de su tema más reconocido, el cual será grabado en distintos idiomas, incluyendo maya.

“Voy a grabar ‘Señora’ en varios idiomas. Ya grabé en hebreo, árabe, inglés, francés, español y portugués naturalmente, pero también incluiré maya”, explicó.

Kalafe detalló que para esta versión buscará integrar coros infantiles originarios de Yucatán, quienes interpretarán parte de la canción.

“Es tan difícil el maya que yo no puedo cantar toda la canción en maya, pero vamos a invitar a unos coros de Mérida, Yucatán, para que los niños hagan la canción”, añadió.

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melc