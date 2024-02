Convertirse en madre hizo que la cantante costarricense Debi Nova comenzara a tomar en cuenta situaciones que antes no contemplaba, como perseguir sus sueños, y ayudar a otras mujeres a perseguirlos, además de buscar ser un buen ejemplo para su hija, pese a que se encuentre lejos de ella.

“Ahora busco mostrar mi arte a mi público y darle a mi hija un ejemplo bonito, cuando estoy fuera de mi país, dando conciertos o promocionando mi música me conecto con ella por videollamada, esa es la forma en la que trato de estar cerca, contarle cpomo estoy siguiendo mis sueños, mostrarle que ella también en un futuro, puede hacerlo (perseguir sus metas), con la misma libertad” , cuenta Debi en entrevista.

En su nuevo sencillo “Baño de luna”, la cantante buscó describir las emociones que experimenta al volver a casa y pasar tiempo con su hija, después de extrañarla, por mantenerse alejada.

La canción dará pie a su próximo álbum que será titulado Dar vida, y hace alusión a su maternidad y a la forma en que ella misma ha crecido como mujer desde la llegada de su hija Paloma.

“Más allá de lo literal del significado del título, también quise mostrar lo que aprendí desde que soy madre, me di cuenta que era bueno darme la licencia de vivir; cuando nace mi hija sentía que debía estar sólo para ella, sentía que me estaba quedando atrás con el mundo, pero me di cuenta que no, que también debo seguir mis sueños, y mis metas, que eso no me impide ser madre”, asegura.

Además, Debi sigue participando en la iniciativa “Circulos 3:33”, una organización donde junto a la comunicóloga Melissa Quirós, han impulsado una agenda de empoderamiento para otras mujeres y Debi ha seguido esa agenda con su creación musical, pero también en conversatorias desde el podcast homónimo.

“Somos 5 mil mujeres, rodearme de esos espacios seguros me hace sentir capaz de presentar mi música, no es lo mismo salir sola que salir con 5 mil mujeres atrás que me respaldan pase lo que pase. Conversamos y siempre regresamos a nuestro centro, a cómo estar bien con nosotras mismas, cultivar nuestros hábitos, vivimos en un mundo que nos alimentan narrativas que nos hacen ser severas con nosotras, buscamos salir de eso”, asegura Debi.