¿De qué trata "Locos de amor"?, la película que llegará en febrero a Lifetime

Julián Gil aseguró que ha amado muchas veces y de igual forma le han roto el corazón, pero de ninguna forma ha dejado de creer en el amor y no se imagina su vida sin él.

“He tenido, como todos, momentos de muchísima alegría, también he tenido amores que me han hecho sufrir, pero de los cuales no me arrepiento, porque creo que lo que hoy soy hoy se los debo también a esos momentos no tan bonitos, pero hay que amar y nunca perder la esperanza, pero no sólo a la pareja sino a todo, al trabajo, a nosotros mismos, a una mascota, el amor es la base de la vida”, dijo el actor argentino.

Es por eso que aseguró que fue muy feliz cuando lo invitaron a formar parte de la saga "Locos de amor", una producción peruana que está dividida en dos partes; en las que cuales se abordan diversas situaciones de la vida, como el amor, el desamor, la desilusión, los reencuentros, por mencionar algunas, aderezados con canciones que fueron éxitos en los 80 y 90 en toda América Latina, y que llegará a México a través de Lifetime los días 3 y 4 de febrero.

“Nos enorgullece poder traer estas historias a nuestra pantalla, porque es un género ligero, simpático, que se suma a nuestra programación y no de contenido local con algo positivo, divertido y que nuestra audiencia pueda cantar; esto es un experimento, nunca habíamos tenido musicales dentro del canal y creemos que le va a encantar a nuestra audiencia”, comentó Carmen Larios, senior vicepresidente de estrategia de contenido de Lifetime.

La actriz peruana Gianella Neyra, explicó que este proyecto fue pensado primero como una serie, pero después la casa productora Tondero Films decidió que fuera una película, pero se tardaron un tiempo en levantar el proyecto, pero cuando finalmente fue estrenada en los cines de Perú en 2016 tuvo una gran respuesta del público, superando el millón de espectadores; por lo que espera que ahora ese resultado se replique a través del canal de Lifetime.

“Considero que con la música la emoción entra más rápido y cuando son estas canciones que las escuchado toda tu vida, que te han emocionado tanto, que tienen muchas referencias de momentos amorosos, que no hay forma de que vean las películas y no se emocionen o se identifiquen de alguna manera, ese es el gran éxito de Locos de amor”, declaró Gianella.

En la primera parte las protagonistas son cuatro primas, Lucía, Viviana, Gloria y Fernanda, quienes pasan por momentos complicados, donde hay divorcio, desilusión y pérdida de interés por la pareja, pero cuentan con ellas mismas para salir adelante.

“Lo lindo del filme es que son personajes absolutamente cotidianos, muy reales, personajes con los cuales cualquiera se puede identificar, además ha sido de estas películas corales donde en realidad todos nos conocemos, todos tenemos mucha confianza, si ven las películas van a sentir una complicidad que es real, porque nos queremos y nos respetamos, y la verdad es que todos mis compañeros son excelentes actores y han hecho un trabajo maravilloso”, señaló Gianella Neyra, que protagoniza esta historia al lado de Rossana Fernández Maldonado, Lorena Caravedo y Jimena Lindo.

"Locos de amor 2", aborda qué es lo que pasa después de se termina una relación o cuándo hay desacuerdos, además de la importancia del amor propio; aquí Julián Gil comparte cuadro con Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Johanna San Miguel, Paul Vega, Marco Zunino, por mencionar algunos.

“Es un proyecto familiar, pocas veces hoy en día se hace este tipo de películas con las cuales se pueden sentar todos a verla, por ejemplo, en mi caso yo a veces la pongo sólo para escuchar las canciones y me pongo a hacer tareas en casa, porque son temas con los que yo crecí, tengo muchos recuerdos de mi mamá cocinando y escuchando las canciones que están en el filme, entonces para mi es como un tesoro, que cuando me siento nostálgico pongo Locos de amor y me sube la energía”, compartió Julián Gil.

Julián señaló que pocas veces se tiene la oportunidad de hacer un musical en cine, y si a esto se le suma que el cantar no es su fuerte, el haber formado parte de esta saga ha sido un golpe de suerte para él.

Como parte de la promoción de "Locos de amor", Lifetime ha realizado una playlist en Spotify con las canciones que componen ambas películas, para que el público las pueda disfrutar en el momento que desee, además la gente podrá ver de nuevo estas historias gracias a la repetición que tendrán el 14 de febrero.

