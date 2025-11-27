Desde que Fátima Bosch se coronó como Miss Universo la semana pasada, la polémica y los escándalos no han dejado de aparecer en torno a este certamen, pero para aligerar un poco esta situación, te recomendamos algunas películas y series sobre concursos de belleza, para que los vean desde otra perspectiva.

"MISS SIMPATÍA" (2000)

Un clásico del género de la comedia, protagonizado por la icónica Sandra Bullock, quien da vida a la agente del FBI Gracie Hart, quien es una chica ruda y con pocos modales, que deberá participar encubierta en el certamen Miss Estados Unidos, para poder detener un criminal que planea un atentado en la final del certamen, por lo cual arreglan para que ella llegue a la final desatando hilarantes situaciones.

¿Dónde ver? Netflix

"MISS BALA" (2011)

Las amigas Laura y Azusy sueñan con formar parte del certamen de belleza de su región, pero en una noche de bar comienza una carrera por su vida, cuando un grupo de mafiosos entra al lugar donde se encontraban divirtiéndose, dejando un rastro de muerte a su alrededor. Por ser una testigo de todo lo ocurrido, Laura es secuestrada por los sicarios y obligada a trabajar para ellos, con el fin de que no lastimen a su familia, pero una traición la pondrá en más riesgo.

¿Dónde ver? Primer Video

Escena de "Miss Bala". FOTO: CORTESÍA.

"SEÑORITA 89" (2022)

La finca La Encantada recibe a las 32 participantes que sueñan con convertirse en Señorita México, pero este lugar que debería ser un espacio de preparación para ellas, poco a poco va develando su lado oscuro, en el cual se enfrentarán al infierno de una red de prostitución, donde el cuerpo de la mujer es cosificado y su espiritu destruido. Se trata de una dura crítica a los certámenes de belleza y todo el entramado que hay detrás de ellos.

¿Dónde ver? Universal+

"PEQUEÑA MISS SUNSHINE" (2006)

Olive es una niña de siete años con sobrepeso y miope, que es aceptada en un concurso de belleza infantil, que se desarrollará a 1287 kilómetros de distancia del lugar donde vive, por lo que deberá viajar con su familia disfuncional, en la vieja combi amarilla de su papá. Después de muchas vicisitudes en el camino, por fin llegan al lugar del certamen, pero lo hace ocho minutos tarde y Olive ya no es aceptada entre las concursantes, pero su padre ruega para que sea admitida y al lograrlo, todos tendrán una lección de amor, aceptación y amor por la vida.

¿Dónde ver? Disney+

"DUMPLIN" (2018)

Ser la hija de una exreina de belleza no es cosa sencilla, sobre todo cuando no se cumple con los estándares de belleza establecidos, y eso lo sabe muy bien Willowdean, quien constantemente es juzgada por su físico. Para vengarse de su madre, decide participar en el certamen de belleza que ella organiza en su comunidad, pero sin buscarlo impulsa a otra chicas de figuras diversas, a empoderarse y sentirse dignas de ser tratadas con respeto y admiración, esto le da la confianza de buscar su felicidad sin importar lo que opinen los demás.

¿Dónde ver? Netflix

