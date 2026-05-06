La mítica productora de animación japonesa Studio Ghibli, creada en 1985 por el ilustrador y dibujante de mangas Hayao Miyazaki y el creador de "Heidi", Isao Takahata, para impulsar el cine de autor, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026.

El acta del jurado, hecha pública en Oviedo (España) por su presidente y director del Museo del Prado, Miguel Falomir, señala que, con películas como la multipremiada "El viaje de Chihiro" ("Spirited Away", 2001), Studio Ghibli ha transformado la creatividad en conocimiento y comunicación mediante un proceso artesanal de gran imaginación, con el que ha creado historias universales llenas de sensibilidad y valores humanistas.

Sus películas, a través de la empatía, la tolerancia, la amistad y el respeto por la naturaleza, han trascendido generaciones y fronteras hasta convertirse en un referente del cine de animación mundial, con historias que ensalzan la belleza de lo cotidiano y convierten en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación, según el jurado.

El estudio que revolucionó la animación

La obra de Studio Ghibli, que en su momento supuso una revolución tanto en la animación japonesa como en la occidental, atesora trabajos tanto para niños como para adultos, con temas que van desde la ecología hasta el belicismo. En ellos, mezcla culturas y estilos artísticos o vuelca su fantasía en una visión atemporal de la mitología japonesa.

A pesar de que "Nausicaä del Valle del Viento" ("Nausicaä of the Valley of the Wind", 1984), un manga de Miyazaki que él llevó al cine, se considera una película de Ghibli, la primera cinta realizada y producida por el estudio fue "El castillo en el cielo" ("Castle in the Sky", 1986).

El verdadero éxito llegó en 1988 con el estreno de "La tumba de las luciérnagas" ("Grave of the Fireflies"), una de las obras más adultas de Takahata, y del clásico "Mi vecino Totoro" ("My Neighbor Totoro"), de Miyazaki.

En este contraste reside la dualidad de Studio Ghibli: un espacio donde conviven la fantasía característica de Miyazaki y las historias más intimistas y personales de Takahata, sin encasillar a ninguno de los dos creadores.

"El viaje de Chihiro", la obra cumbre

En 2001 llegó a los cines la que está considerada la obra cumbre de Studio Ghibli y de la carrera de Hayao Miyazaki, "Sen to Chihiro no kamikakushi" ("El viaje de Chihiro" o "Spirited Away"), el simbólico viaje de una niña a un mundo fantástico que refleja su tránsito hacia la vida adulta.

La película construye un discurso crítico sobre la sociedad japonesa moderna, aborda los conflictos generacionales y la disolución de la cultura tradicional en una sociedad globalizada, además de reiterar la denuncia ecológica presente en la obra de Miyazaki.

Considerada la película de animación japonesa más premiada de la historia, rompió récords de taquilla y fue reconocida como mejor película en los premios de la Academia de Cine de Japón, obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín y el Óscar a Mejor Película de Animación (2003). Además, Studio Ghibli posee la única Palma de Oro de Cannes otorgada a un colectivo.

La productora, adquirida en 2023 por Nippon Television (NTV), cuenta además con un parque temático en Nagakute (Japón) inspirado en sus películas. Por su parte, Miyazaki ha sido reconocido con el Óscar honorífico y el León de Oro del Festival de Venecia.

Séptimo premio para Japón

Con este reconocimiento, Studio Ghibli se convierte en el séptimo galardonado japonés en la historia de los premios y toma el relevo del filósofo Byung-Chul Han en la categoría de Comunicación y Humanidades.

En ediciones recientes, este galardón ha distinguido a figuras como Marjane Satrapi, Nuccio Ordine, Adam Michnik y Gloria Steinem.

La categoría de Comunicación y Humanidades es la segunda en resolverse este año, después de que el premio en Artes fuera otorgado a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.

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