El deceso del actor Gerardo Taracena ha conmocionado al mundo del espectáculo, cuyos integrantes no han tardado en expresar su sentir hacia él, quien supo jugar muy bien entre el drama y el humor negro en el cine y las series, pero también fue un apasionado del teatro donde dio sus primeros pasos como actor.

"Que te sea leve, vuela alto querido Gerardo Taracena. Aquí nos conocimos. Película La Hija del Puma", escribió la actriz Dolores Heredia, con quien trabajó en su debut cinematográfico en 1994.

Armando Silva con quien Taracena coincidió en la serie Celda 211 (2025), dio sus condolencias a la familia del actor, a través de su cuenta de Instagram, y aseguró que para él y su generación, Gerardo fue una referencia y un maestro, pero sobre todo un gran compañero.

"Estoy sorprendido por tu inesperado deceso. Un honor conocerte, coincidir y colaborar en la ficción. Gracias por ser un compañero de escena sumamente entregado, riguroso y divertido. Mi más sentido pésame para tu familia, amistades y seres queridos. Descanse en Arte, en Amor y en Paz", escribió en una publicación el actor Pedro Halil, mensaje que acompañó con una foto de él y Gerardo Taracena.

También Verónica Jaspeado lamentó su pérdida y envió mucha luz al actor en su trascendencia; en ese mismo tono fueron las condolencias de Roberto Tello "el coreano", Armando Hernández, Juan Carlos Vives, entre otros.

También se unieron a las condolencias instituciones como el Centro Cultural Helénico, el cual compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Su fuerza interpretativa marcó una trayectoria sólida en el cine mexicano, donde dio vida a personajes de gran intensidad y carácter. Su trabajo en la pantalla construyó una identidad reconocible, sostenida en la entrega y en su forma de habitar la escena. Descanse en paz".

"Adiós a Gerardo Taracena, actor y bailarín mexicano de cine y teatro. Que descanse en mucho cine y escuchando al violín de Don Plutarco", se lee en la cuenta de Facebook de la Filmoteca de la UNAM.

Sin duda alguna no podía faltar la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en cuyo mensaje señaló que Gerardo Taracena era un actor fundamental en el cine mexicano, que debido a su compromiso que tenía con su oficio, logró ser nominado en tres ocasiones al Premio Ariel, porque los filmes El violín, Potosí y La Carga.

"Su trabajo y rostro inolvidable permanecerán en la memoria de nuestro cine", señaló la AMACC. "Gerardo Taracena tuvo una presencia poderosa en nuestro cine, títulos como ‘El violín’ o ‘Salvando al soldado Pérez’ dan muestra de su versatilidad y carácter. Abrazamos con cariño a su gente cercana. Gerardo permanece en nuestras pantallas", fue el mensaje que dio el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

