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A semanas de su fallecimiento, se dio a conocer la causa oficial de la muerte de , quien formó parte del programa de A&E “¿Quién da más?”.

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del condado de Mohave, en Arizona, el deceso fue clasificado como una muerte autoinfligida, según reportó TMZ.

El ex participante del reality, de 67 años, fue hallado el 22 de abril con una aparente herida de bala en la cabeza, informó en un primer momento el Departamento de Policía de Lake Havasu, que mantuvo abierta la investigación.

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Según un comunicado retomado por “Variety”, ese día los agentes acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 1500 de Chandler Drive tras recibir el reporte de una persona sin vida.

El actor Darrell Sheets perdió la vida en Lake Havasu City, Arizona. Foto: IMDb.
El actor Darrell Sheets perdió la vida en Lake Havasu City, Arizona. Foto: IMDb.

Rene Nezhoda, uno de los “rivales” de Darrell en el programa, aseguró en redes sociales que el coleccionista habría sido blanco de acoso en internet. “Nadie debería insultar ni hacer bullying en internet porque no sabemos los demonios con los que carga cada persona, ya sea una niña en la escuela o una celebridad”, comentó.

Asimismo, explicó que, aunque en pantalla simulaban tener rivalidad, en realidad convivieron lo suficiente como para que incluso sus familias se conocieran. “La gente cree que por vernos en televisión nos conoce y puede juzgarnos, pero no tienen idea de quiénes somos ni de lo que vivimos fuera de cámaras”, añadió.

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Por su parte, la policía de Arizona dijo a TMZ que está al tanto de las acusaciones de ciberacoso, las cuales forman parte de la investigación en curso.

El coleccionista participó en 163 episodios del reality, emitido entre 2010 y 2023, en el que equipos de compradores profesionales compiten por adquirir unidades de almacenamiento subastadas. Los participantes cuentan con solo unos minutos para observar el contenido desde la entrada y decidir si apuestan por el lote, con la intención de obtener ganancias.

Hijo de Darrell Sheets se pronuncia

Durante el fin de semana pasado, Brandon Sheets se pronunció por primera vez tras la muerte de su padre. En Instagram compartió varias fotografías junto a él y expresó su dolor por la pérdida:

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“Mi corazón está tan roto… Te amo, papá, y haré todo lo posible por vivir en tu honor y respetar a nuestra familia. Sigamos construyendo esos recuerdos y mantengamos el legado de Darrell (‘The Gambler’) Sheets”.

También señaló que necesita tiempo para procesar la pérdida y recordar lo que representaba su padre: “El amor que todos tenemos por este hombre y toda su bondad es solo una pequeña parte de quién realmente era”.

*Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, busca ayuda profesional. En México está disponible la Línea de la Vida (800 911 2000).

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