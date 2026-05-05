Luego de meses de que Imelda Tuñón usara la cabellera larga y castaña, la joven decidió que era tiempo de renovar su imagen pues, para ella, se trata de un cambio que comienza en el físico, pero también repercute en el interior; está decidida en dejar lo negativo en el pasado.

Fue el viernes, 1 de mayo, que la exnuera de Maribel Guardia acudió a Betzel Cherry, la famosa extensionista, para darle mantenimiento a su cabello, a propósito que, al día siguiete, su hijo, José Julián Figueroa, celebraría su cumpleaños ocho.

En la cita, la experta en extensiones le explicó a Imelda que, a diferencia de lo que le habían hecho pensar, las extensiones que tenía colocadas no eran de cabello natural, motivo por el que ya no se encontraban en muy buenas condiciones.

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Y, aunque a lo largo de este último año, lapso en que Tuñón usó las extensiones, su cabello creció considerablemente, como se puede ver en un video, compartido por Betzel, optó porque volvieran a colocarle mechones que llegan casi a la mitad de su espalda.

Las extensiones son castañas y casi en la punta, fueron decoloradas con un tono rubio.

"Venga la alegría" acompañó a la joven en el proceso, el que confió que no sólo se trata de una renovación de imagen, sino que representaba una transformación emocional.

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"Dejo atrás..., yo creo que rencores, yo creo que dejo atrás cosas que venía cargando y que ya no tengo que cargas porque ya no son mías, dejo atrás críticas, dejo atrás todo lo malo que me ha venido pasando este último año y medio", dijo Imelda.

Para la aspirante a intérprete de ranchero es importante trabajar en su persona y demostrarse, a sí misma, que puede ofrecer una mejor versión de ella a quienes la rodean.

"Me gusta evaluar constantemente mis errores, me gusta evaluar mis pensamientos, trato de ser una mejor persona, cada día, yo sé que es complicado, yo sé que todos hemos cometido muchísmos errores, pero trato y, ahora que me vi en el espejo dije ´o sea, es un cambio más, es una nueva versión mía´", explicó.

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melc