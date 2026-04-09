Imelda Tuñón sorprendió a sus seguidores al escribir un mensaje, a propósito del aniversario luctuoso de Julián Figueroa, ya que, en años pasados, la joven ha preferido hacer mutis. A través de palabras de gratitud y amor, "Ime" se dijo dichosa de compartir un hijo, el pequeño José Julián, con el cantante y, como medida de precaución ante el odio en redes, optó por desactivar los comentarios de la publicación.

Hoy se cumplen tres años, desde que Julián falleció; su partida ha estado marcada de controversias, especulaciones y un proceso legal que mantiene confrontadas las dos mujeres de su vida, su madre, Maribel Guardia y su esposa y madre de su unigénito, Imelda Tuñón.

Fue la madre de Julián la primera en recurrir a las redes para recordar la memoria de su hijo, con una frase que causó la emotividad de sus seguidores, debido al dolor que connotaba.

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Sus hermanos Zarelea y José Manuel Figueroa también dedicaron palabras para el joven, fallecido a sus 27 años.

Su viuda también se unió a los mensajes dedicados a Julián, aunque ella esperó algunas horas antes de recurrir a sus cuentas para hablar del tema pues, como explicó, prefiere vivir su duelo y la reflexión de fechas importantes de forma privada.

"No me gusta publicar cosas en este tipo de días, porque siento que deberían de quedar sólo para quienes los vivimos".

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Motivada por sus seguidores, que quieren que sea más abierta y comparta algunos momentos que la unieron a Julián, decidió escribir unas palabras en las que se dirigía a su esposo, recordando la última etapa que compartieron cuando, pese a los problemas en su relación, estaban dispuestos a trabajar en sus diferencias.

"Entiendo que el público también fue parte de nuestra historia, esta foto fue a pocos meses de su partida, cuando creíamso que todo iba a estar bien, sin idea de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina, ni los problemas que se desatarían a raíz de tu asuencia".

La joven puntualizó en el hecho de que junto a Julián concibió al más grande tesoro de su vida, a su hijo.

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"Muchas gracias por hacerme parte de una tercera parte de tu vida y gracias por un capítulo importante en la mía, gracias por ser el papá de José Julián, gracias por todo el aprendizaje y gracias seguir cuidado de tu familia, siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo, donde siempre estuvo desde que nació".

Con la promesa de que seguirá cuidado del pequeño José Julián que, un día, honrará su memoria, también explicó que, desactivaría los comentarios de la publicación, para evitar faltas de respeto.

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melc