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anunciaron este lunes en redes sociales que su nuevo álbum de estudio, "Foreign Tongues", saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que un nuevo sencillo, "In the Stars", ya está disponible en streaming.

La banda británica, formada en 1962, agregó en un breve comunicado que el nuevo disco está "arraigado en el blues, el country y el rock".

Se trata de su primer trabajo de estudio desde "Hackney Diamonds" (2023), con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy. Por el momento, no han detallado si el nuevo lanzamiento vendrá acompañado de una gira internacional.

Los Stones, que acompañaron el anuncio con un video en el que se les puede ver trabajando en el estudio, tienen previsto presentar hoy el lanzamiento en un evento en Nueva York, donde se prevé que ofrezcan nuevos detalles sobre el álbum.

También está ya disponible en redes el video de "In the Stars", su nuevo sencillo, que recupera el sonido más clásico del rock de la banda.

El pasado sábado, los Stones desvelaron el título de este nuevo disco tras varios meses de avances y mensajes enigmáticos en redes.

"Sus Satánicas Majestades" también compartieron previamente un breve fragmento de un tema en un vídeo de 13 segundos dirigido a sus más de 4,2 millones de seguidores, en el que aparecía su emblemático logotipo de la boca y la lengua sobre un fondo en movimiento.

En abril también se lanzó un vinilo de edición limitada con la canción "Rough And Twisted", distribuido en tiendas independientes y agotado en pocas horas.

Formados en Londres en 1962, los Stones siguen siendo una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con himnos como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Paint It Black" o "Start Me Up", además de 14 álbumes número uno y ocho sencillos en lo más alto de las listas en Reino Unido.

Sin embargo, su actividad en directo ha estado marcada en los últimos años por las dudas sobre la viabilidad de nuevas giras. La que tenían prevista para este 2026 por Europa fue cancelada debido a las dificultades que, según el guitarrista Keith Richards, de 82 años, le suponía mantener el exigente ritmo que implican estos directos.

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