Usualmente Daniel Sosa hace reír al público mexicano con sus chistes de stand up, pero ahora le tocó ser villano al dar voz a Pierre Chéron, un caballo de sonrisa y peinado perfecto que humilla a sus rivales.

El standupero considera a su personaje no como un antagonista cualquiera, sino como un individuo que creció con la presión de ganar.

“Creo que refleja lo que pasa cuando a los niños se les pone demasiada presión por ser los mejores. Cambian el amor por el juego por presión”, indica el también conductor en entrevista con EL UNIVERSAL.

La cabra que cambió el juego: GOAT, que se estrena mañana en cines, es una comedia animada deportiva que sigue a Will Cabrera (Emmanuel Bernal), una pequeña cabra con el sueño de jugar rugibol (roarball), un deporte mixto, rudo y dominado por animales grandes y feroces.

Por eso, cuando logra entrar al equipo profesional, nadie está contento, lo ven frágil e “insuficiente” para ese nivel. Pero Will no quiere ser el mejor de todos los tiempos; quiere demostrar que el talento y la disciplina pueden pesar más que el tamaño.

“Todos quieren ser el mejor, pero él quiere incluirse, jugar en equipo. Demostrar que no siempre lo individual es lo mejor, necesitas de un gran equipo”, cuenta Bernal.

Daniel es Pierre Chéron, el caballo obsesionado con su imagen. Foto: Instagram

En ese camino se cruza con Pierre Chéron, el caballo estrella obsesionado con ganar y con su imagen pública y con Olivia, una avestruz que vive al pendiente de las redes sociales, además de un equipo fracturado que ha olvidado cómo jugar en conjunto.

“Nos enfocamos mucho en el qué dirán, en los números, y se nos olvida lo que realmente estamos viviendo. A veces ya ni disfrutas un café por pensar en la foto. Las redes ayudan a comunicar cosas muy buenas, pero sí habla de la importancia del balance”, dice Carolina Díaz, voz de Olivia.

inspiración real

La película se inspira en la historia real de Stephen Curry, basquetbolista estadounidense subestimado por su físico; él cambió su deporte con técnica, constancia y trabajo en equipo.

“Pierre representa a alguien que creció con éxito, pero desde un lugar oscuro. Will, en cambio, crece desde el amor, el equipo y las alianzas. Hay una escena en la que dice que deberían estar humillando al rival, pero nunca lo ves entrenar, lo ves haciendo lives. Es una crítica a confundir tu profesión con la imagen”, añade Sosa.

Bárbara de Regil da vida a Jetty Fillmore (Gabrielle Union), Faisy presta su voz a Drago Modo (Nick Kroll) y Gerardo Vásquez a Rino Everhardt (David Harbour), Carolina Díaz interpreta a Olivia Burke (Nicola Coughlan) y Ricardo Mendoza “El Coyote” hace a Rafi Williamson.