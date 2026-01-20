Más Información

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

El nuevo personaje de se ha metido en la piel del “Mochaorejas”, el hombre que en la década de los 90s puso en alerta a la policía y la sociedad mexicana.

Daniel Arizméndi López, nombre real del personajes, secuestró a cerca de 200 personas a las cuales mutiló esa parte de su cuerpo como una forma de presionar para obtener el rescate.

Y será el próximo viernes cuando se vea sus historia en “El Mochaorejas”, en una serie de ocho episodios que llegará a ViX el viernes.

“Es una historia que se tenía que contar porque es un momento histórico, era parte de una ola de violencia que aún no podemos frenar”, dice Alcázar.

Giovanna Zacarías, como esposa del personaje; Julio Bracho y Enoc Leaño, como las autoridades que intentan detenerlo y Paulina Gaitán, en el de periodista.

Gustavo Sánchez Parrra, Mayra Batalla, Alberto Estrella, Arcelia Ramírez y Claudia Ramírez completan el reparto bajo la dirección de Mauricio Cruz y la producción de Carlos Bardasano.

“Es ver de alguna manera cómo esta mujer es cómplice de lo que hace su marido”, comenta Zacarías.

