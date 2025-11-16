La reconocida estrella del reggaetón Daddy Yankee y el productor Bizarrap (BZRP) sorprendieron al público al aparecer en el show de medio tiempo del NFL Madrid Game , cuyo partido se llevo a cabo entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu.

La dupla ya había colaborado previamente en “BZRP Music Sessions #0/66”, tema que generó todo tipo de reacciones en redes sociales y se volvió viral en plataformas como Spotify.

Lee también BZRP y Daddy Yankee anuncian colaboración y causan furor en redes

Yankee y BZRAP presentan su colaboración en vivo

Durante el espectáculo, ambos presentaron por primera vez su reciente colaboración “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”. Yankee, también conocido como “Legendaddy”, lució una chaqueta y pantalones de cuero negro para su esperado regreso al escenario.

La aparición del reguetonero tomó por sorpresa a los fans, pues en 2022 había anunciado su retiro de la música. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre reapareció oficialmente de la mano de Bizarrap, marcando un retorno inesperado.

MADRID BAILA AL RITMO DE BIZARRAP Y DADDY YANKEE 💃🕺🇪🇸#MundoNFL | #NFLMadridGame pic.twitter.com/Egfyq4OKH9 — Mundo NFL (@MundoNFL) November 16, 2025

Tras interpretar el nuevo tema, el cantante de “Lo que pasó, pasó” se retiró del escenario dejando el resto del espectáculo en manos de Bizarrap. El productor argentino, con sus características gafas oscuras, animó al público tocando su popular sesión con Quevedo.

Con solo dos canciones, Bizarrap y Daddy Yankee encendieron el Bernabéu y pusieron a cantar a los aficionados que asistieron al encuentro de futbol americano, donde los Miami Dolphins vencieron 16-13 a los Washington Commanders.

Lee también Daddy Yankee y Mireddys González llegan a un acuerdo legal por el uso de sus marcas y nombre artístico

Daddy Yankee, quien en diciembre de 2023 había asegurado que dejaría la música para dedicarse al cristianismo y lanzó un álbum dedicado a Jesús titulado “Lamento en Baile” (2025), regresó ahora con una propuesta diferente.

En “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”, el artista opta por dejar atrás las letras vulgares y reafirmar su presencia en la industria y sosteniendo su título como “Legendaddy”.

El video oficial de Youtube actualmente tiene más de 39 millons de vistas y fans han mostrado su apoyo hacía Daddy Yankee reaccionando positivamente en redes sociales.