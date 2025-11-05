Tras casi un año de silencio, Bizarrap regresó a la música y lo hizo a lo grande.

Hace unos minutos el músico argentino lanzó el nuevo número de sus "Music Session", una serie de temas con los que ha colaborado con artistas como Shakira, Cazzu y Residente; sin embargo, en esta ocasión, compartió créditos con el mismísimo "Rey del reggaetón": Daddy Yankee.

La canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales es una mezcla de ritmos urbanos y beats electrónicos. Lejos de las tiraderas, la letra está mucho más enfocada a dar un mensaje de superación, que va con la nueva faceta de Daddy, una de fe.

El lanzamiento, ocurrido este miércoles en punto de las 18:00 horas, se convirtió en todo un suceso en las redes sociales, y es que los fans de ambos artistas ya calificaron la "Music Session #0/66" como la canción del año.

"Estoy presenciando historia", "¡Qué cosa tan fantástica!", "¡Ufff! que temazo!", "Gracias por salvar el año", "Valió la pena la espera", "Volvió el rey y con la leyenda", "Esta sesión tenía que ser la mejor de la historia", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

A casi una hora de su estreno, la canción ya supera las 250 mil reproducciones en YouTube.

¿Qué dice la "Music Session #0/66"?

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón" (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: ¿Qué te pasa?" (Eh)

(Coro) Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pies' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy! Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando de dólares, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa' to' los camino', el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore')

No me deja para'o en la esquina, de Santurce pa' Argentina

¿Qué tú quieres' que te diga?

(Coro) Si me pregunta', a nadie yo le deboCuando me vaya de aquí, nada me llevoSolo me voy con un amor verdaderoLos pie' en la tierra, siempre mirando al cielo¡Masivo!(Prendan los motores')¡FuegoBi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)Estás viendo un hombre que renace 'e las cenizas'Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listoNueva temporada ya empezó, dale playSonido del bajo, Bizarrap, suena el bassCódigo 787, alias "El Calentón"Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)Que lo bueno se metió pa' tu casaRey sin misterio levantando la razaAndo con el poder que to' los male' arrasaTo' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?"

(Coro) Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pies' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!¡Fuego!(Zúmbale mambo pa' que mis gatas prendan los motore')(Prendan los motore')

