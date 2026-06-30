[Publicidad]
Cuisillos, Mi Banda el Mexicanito, Triciclo Circus Band y Grupo Cañaveral serán los encargados de poner la música tras el que la afición espera sea el cuarto triunfo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.
Los conciertos se distribuirán en tres escenarios ubicados en puntos estratégicos de la Ciudad de México para evitar la enorme aglomeración que se podría dar en el Ángel de la Independencia como ha sucedido en los encuentros de fase de grupos.
Cuisillos subirá a la tarima colocada en Bucareli junto al Caballito de Reforma, mientras a unos pasos, en el Monumento a la Revolución, Triciclo Circus Band hará la previa al partido en punto de las 17:40 y Mi Banda el Mexicanito tendrá listo el ramito de violetas para cuando el árbitro pite el final.
En un punto más lejano, el estacionamiento del Palacio de los Deportes Grupo Cañaveral pondrá a bailar a miles en cuanto se defina cuál de las dos escuadras avanzará a octavos de final a la espera del ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.
Para aquellos que aún no sepan en dónde ver el partido y no puedan o quieran llegar a una de las pantallas ubicadas en el Fan Fest del Zócalo o las instaladas en Reforma, pueden acudir a uno de los 18 puntos que el gobierno ha destinado para disfrutar del partido.
Lee también Del futbol a los reflectores; la patada que llevó a los famosos a los escenarios
[Publicidad]
Las autoridades anunciaron ley seca esta noche para tratar de contener los festejos de los connacionales, esperando que funcione de mejor manera que la semana pasada en la que se registró venta de cervezas en la inmediaciones del Ángel.
¿Dónde ver el partido México vs Ecuador?
- Parque La Bombilla
- UTOPÍA Meyehualco
- Parque Tezozómoc
- Deportivo Vivanco
- Unidad Independencia
- Campos Revolución
- Deportivo Xochimilco
- Central de Abasto
- Deportivo San Mateo Tlaltenango
- Bosque de Tláhuac
- Deportivo Hermanos Galeana
- Deportivo San Francisco Tecoxtpa
- Parque de la Consolación
- Parque Las Américas
- UTOPÍA Mixiuhca
- UTOPÍA Eduardo Molina
- Bajo Puente Tacuba
- Estacionamiento del Palacio de los Deportes
¿Cuándo y dónde es el partido México vs Ecuador?
Hoy, 30 de junio se llevará a cabo el partido de dieciseisavos de final entre México vs Ecuador en punto de las 19:00 horas en el Estadio Banorte (antes estadio Azteca), rebautizado como Ciudad de México, una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.
Lee también Del grito de José Alfredo Jiménez y Lucha Villa por la Selección Mexicana en 1970, al himno de "El Rey" en el Mundial 2026
[Publicidad]
rad
[Publicidad]
Más información
Economía
AMDA prevé revisiones anuales al T-MEC; prevé que EU mantendrá los aranceles si no renueva el acuerdo
Tendencias
Un nuevo "oráculo" marino en el Mundial; el delfín 'Hidalgo' predice el destino de México frente a Ecuador
Estados
Maestros de la SNTE en Morelos inician protestas; exigen pago de 60 millones a 450 maestros jubilados
Metrópoli
Luis Mendoza supervisa atención de caída de árboles en alcaldía Benito Juárez tras lluvias; tres colonias reportan afectaciones
Noticias
Sismos en Sinaloa hoy: registran temblor de magnitud 6.1 frente a Guasave y otro movimiento de 4.9
Noticias
Muere el conductor que atropelló a multitud durante festejo del Mundial en Los Cabos
Showbiz
Cara Delevingne confirma que salió con Amber Heard y asegura que Johnny Depp estaba celoso
Showbiz
¿Quién es Antonela Roccuzzo? Edad, hijos, fortuna, la historia de amor con Messi y cómo luce en bikini