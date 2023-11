Cruz pide justicia por asesinato de su hermano

La ganadora del Premio Ariel a Ópera Prima en 2022 por la película Nudo mixteco, Ángeles Cruz, exhortó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a hacer justicia por el asesinato de su hermano, Román Cruz Murillo.

El hombre habría sido acribillado a balazos la noche del miércoles mientras se trasladaba en una camioneta junto a otras cuatro personas, dos de ellos miembros de la fiscalía del estado y dos más, miembros de la comunidad Villa de Guadalupe Victoria.

“Nos sentimos engañados, le advertimos al gobernador que temíamos por nuestra seguridad y él nos dijo que estuviéramos tranquilos. Ahora estamos enterrando a mi hermano. Las fuerzas armadas no hicieron nada, la Guardia Nacional no hizo nada. Cuando llegaron, no persiguieron a los agresores. Para eso están las autoridades. Si no pueden responder a su cargo, entonces exigimos su renuncia”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

El conflicto de origen, ante el cual uno de los grupos respondió con violencia, data de hace más de 50 años entre las comunidades del municipio San Miguel el Grande, donde radica la cineasta, la comunidad Villa de Guadalupe y Tlaxiaco, específicamente el Llano de Guadalupe, entre los cuales existe una disputa por determinar a quién pertenecen las tierras a los linderos de las comunidades.

Los habitantes de Villa de Guadalupe han buscado encontrar resolución a las diferencias por la vía legal, pero el otro grupo, asegura Ángeles, ha respondido con balas.

“Diferencias existen en todas las comunidades; en nuestro municipio los hay todo el tiempo, discusiones, debates, pero ninguna diferencia se debe resolver a balazos. Esto va más allá del porqué se dio este conflicto. Este es un tema de que ningún conflicto debe escalar a esto. Ahora tenemos tres muertos y las autoridades no responden”.

El hermano de la cineasta regresaba de una comisión para apoyar a una cocina comunitaria cuando fue emboscado.

“Iban a matar a quienes se les pusieran enfrente, tanto así que hay dos personas de la fiscalía muertos. No sabemos de quién se trata, pero sabemos que se resguardan en el Llano de Guadalupe”.

El pésame y la solidaridad por parte del gremio cinematográfico se manifestó en comentarios y mensajes para Ángeles a través de Instagram, entre ellos Cristian Ferrer, Ofelia Medina, Armando Hernández, Mónica Huarte, entre otros, que enviaron su pésame y la apoyaron, contrario, dice, a las autoridades.

“Esto no es la Guelaguetza, a donde van todos los políticos a tomarse fotos, verdad. Es un funeral que no les interesa. No se han venido a parar por acá. La gente de la fiscalía vino por sus cuerpos y no hicieron nada más Es una gran indignación”, lamenta.