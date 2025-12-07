Más Información

Tess Bu Cuarón, conocida artísticamente como se presentó como telonera en el cierre del “Radical Optimism Tour” de Dua Lipa. Sin embargo, su actuación generó controversia en redes sociales.

Usuarios en X y Facebook criticaron duramente la presentación de la joven artista de 21 años , quien estuvo acompañada por su hermano Olmo Cuarón, productor musical.

Bu Cuarón debutó oficialmente en la música el 21 de febrero de 2024 con su sencillo y video “Viceversa”, producido por el ganador del premio Oscar Emmanuel “El Chivo” Lubezki.

Las críticas en redes se concentraron principalmente en su talento y en el supuesto privilegio que rodea su carrera. Para muchos usuarios, su participación en el show de Dua Lipa habría sido orquestada por su padre, director de películas como “Roma” (2018) y “Y tu mamá también” (2001).

En redes sociales el público calificó fuertemente el show de Bu Cuarón, catalogándola como “nepo baby”. Otros cuestionaron su interpretación del clásico “Porque te vas”, de Jeanette.

Entre los comentarios más compartidos se leen frases como: “El nepotismo de hoy presenta: Bu Cuarón y la forma de destrozar melodías”, “Se cree la Billie Eilish latina y no sabe ni cantar”, “Me la estoy pasando rarísimo con Bu Cuarón” y “Ganaron los sordos”.

Bu Cuarón recibe apoyo de Dua Lipa

A través de Instagram, Bu Cuarón sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en la que aparece abrazando a Dua Lipa durante el after party, acompañada de un mensaje de agradecimiento por la oportunidad de abrir su show en la CDMX.

“Tocar en el Estadio GNP siempre ha sido uno de mis sueños más grandes, y ayer se volvió real. Gracias a @dualipa y a todo el equipo por invitarme a abrir el último concierto de tu gira”, escribió la artista.

En la publicación, recibió felicitaciones de su familia y de seguidores que apoyan su carrera musical, con mensajes como “Mi orgullo”, “Fenomenal” y “Estoy orgullosa de ti”.

