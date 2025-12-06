Ver a sus artistas favoritos en el escenario del Estadio GNP y, ahora, estar allí ella misma fue un sueño hecho realidad para Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, la noche del 5 de diciembre.

A sus 21 años, la joven compartió en redes sociales que tuvo la oportunidad de abrir el último espectáculo de la cantante británica Dua Lipa en la CDMX.

"Gracias, Dua. Tocar en el Estadio GNP siempre ha sido uno de mis sueños más grandes. Gracias a todo el equipo por invitarme a abrir el show", escribió Bu en su cuenta de Instagram.

Cuarón también felicitó a sus hijos en la publicación, destacando que no solo Bu, sino también su hermano Olmos, subieron al escenario juntos.

Olmos, quien se encargó de los instrumentos, y Bu, que son compositores y productores de sus canciones, mencionaron durante la actuación que siempre han trabajado juntos en su música.

Bu enfrenta críticas

Aunque Bu recibió el aplauso de algunas celebridades, fanáticos y amigos en su perfil, no estuvo exenta de críticas en TikTok.

En la plataforma, varios usuarios acusaron su desempeño de nepotismo y cuestionaron su talento.

Comentarios como "si eso no es nepotismo, no sé qué es", "hay apoyo, solo falta talento", o "estuvo raro" fueron algunos de los más repetidos. Otros señalaron que la presentación no había cumplido con las expectativas, mencionando que no entendían lo que cantaba o que preferían ver otro tipo de contenidos.

A pesar de las críticas, Bu parece haber quedado satisfecha con su presentación y no prestó atención a los comentarios negativos.

¿Quién es Bo Cuarón?

Tess Bu Cuarón, conocida artísticamente como Bu Cuarón, está comenzando a abrirse paso en el mundo de la música, llevando consigo el legado de ser hija del multipremiado Alfonso Cuarón y la actriz italiana Annalisa Bugliani.

Nació en Reino Unido en diciembre de 2003 y creció rodeada de un entorno multicultural y creativo. Desde pequeña mostró un gran interés por la música, dominando el piano a los 4 años, y más tarde se interesó por el violín y la guitarra. A los 5 años, ya había compuesto su primera canción con una app para móviles, titulada "Me gustan las fresas".

A los 13 años, Bo ya producía música por su cuenta. En 2019, lanzó su primer single, “Psycho”, y en 2024 presentó su EP ‘Drop by when you drop dead’, que refleja una mezcla de indie pop electrónico y hip-hop. Además, cuenta con seguidores a quienes llama “busitos”.

Entre sus influencias musicales destaca Billie Eilish, algo que también se refleja en su estilo personal. A pesar de ser hija de un célebre cineasta, Bu ha revelado que su padre no solo es su mayor fanático, sino también su crítico más exigente.