“Si alguien me cancela el pasaporte, tengo una casa bonita en Nigeria”: Chimamanda Ngozi Adichie, escritora

Con “Balada de un hablador”, el artista Miguel Calderón se aventura a hacer teatro

Ser parte, agradecer y contribuir: una vida con la Universidad

“Que el México de los libros le gane al México de las armas”: Serrat

Íntimo, complejo y multifacético, “El Corcito” en un riguroso catálogo de arte

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Después de seis años de ausencia, el regresó, pero no bajo las reglas de siempre. Sin bandas nacionales, sin Slipknot, la banda que bautizó este ritual metalero, y con un cambio de sede al Estadio Fray Nano, el festival volvió con algo que nadie pudo arrebatarle: una comunidad dispuesta a vestirse de negro, aunque el sol cayera a plomo.

Desde temprano,marcaba el pulso del día. Aún sin haber comenzado su show, el “Anticristo Súperestrella” ya dictaba el código de vestimenta. Rostros pintados de blanco, pupilentes fantasmales, labios rojos como una extensión del personaje; otros optaron por un look más gótico-industrial, imitando la estética de Manson con precisión quirúrgica.

Entre maquillaje corrido, botas con plataforma y chamarras de cuero, el ambiente dejaba claro algo: esta edición del Knotfest sería distinta, pero no menos intensa.

Lee también:

Afuera, sobre Francisco del Paso y Troncoso, la procesión negra llamaba la atención de quienes no sabían que el festival había vuelto.

Conductores y transeúntes giraban la cabeza con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Era imposible no notar cientos de siluetas oscuras ocupando las banquetas, como si se tratara de una movilización paralela al tráfico habitual de la CDMX.

Adentro, mientras algunos corrían a comprar merch antes de que se agotaran las piezas exclusivas, otros se reencontraban con viejos amigos, aquellos que no veían desde la última edición.

El primer golpe musical fuerte llegó a las 4:47, cuando Wage War tomó el escenario con una energía que reventó cualquier nostalgia por la ausencia de Slipknot.

Lee también:

El metalcore se apoderó del Fray Nano, con círculos de slam abriéndose como remolinos, fans empujándose con una adrenalina más cercana a una celebración que a la violencia, y un vocalista cuya potencia sorprendió incluso a los más escépticos del cartel.

Así comienza el Knotfest 2025, un festival que promete terminar temprano, pero con mucha energía y toneladas de metal.

