Vivimos la época de oro de los festivales, y lo más pesado de la música no podía pasar desapercibido. Por eso, se realizará una edición más del . La cita será el próximo 6 de diciembre en el Estadio Fray Nano, en el Deportivo Balbuena en CDMX.

Tras seis años de ausencia, el festival regresa luego del incidente de 2019, cuando parte del público derribó vallas y la situación derivó en la cancelación de Evanescence y Slipknot, supuestamente “por motivos de seguridad”.

La banda estadounidense puso a brincar a los asistentes durante su presentación en el Hell and Heaven. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
La banda estadounidense puso a brincar a los asistentes durante su presentación en el Hell and Heaven. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Como era de esperarse, la atención recaerá en los headliners: Marilyn Manson, una leyenda viva del metal, y Falling In Reverse, quienes representan la fuerza del metalcore contemporáneo.

Esta edición también reúne a exponentes del género como Slaughter to Prevail, While She Sleeps, Hanabie, Shinedown y Fit For An Autopsy.

Knotfest 2025 cambia de sede

A pocos días del festival, la promotora del evento, Music Vibe, anunció un cambio de sede: de la Explanada del Estadio Banorte (antes Azteca) al Estadio Fray Nano, tal como ocurrió con la reciente presentación de Limp Bizkit.

La promotora aclaró que este ajuste no afecta ni al cartel ni a la infraestructura del festival. Además, todos los boletos previamente adquiridos serán válidos sin necesidad de cambios, al igual que las zonas VIP, General A y General B.

¿Cómo llegar al Estadio Fray Nano?

Si tu plan es pasar un buen rato haciendo headbanging, la forma más rápida de llegar al Estadio Fray Nano es mediante las estaciones Mixhuca y Velódromo de la Línea 9 del Metro de la CDMX.

Para quienes lleguen en automóvil, en los alrededores del deportivo y de la Ciudad de los Deportes hay estacionamientos disponibles. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación para asegurar lugar, pues las calles aledañas también suelen ocuparse rápidamente.

Los horarios del Knotfest 2025 ya fueron anunciados y esta vez el festival se dividirá en escenario red y yellow, por lo que tendrás que decidir cuáles artistas ver

promete un regreso salvaje y contundente, reuniendo a la vieja guardia con las nuevas voces del metal. Un choque generacional que confirma que el metal sigue vivo, feroz e indomable.

