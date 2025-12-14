Más Información

Hoy hace 35 años Francisco Gabilondo Soler dejó el plano físico, pero su imaginación sigue viviendo a través del personaje de Cri-Cri El grillito cantor, cuyas canciones y aventuras no se han perdido con el tiempo, gracias a que se han sabido adaptar a las nuevas tecnologías.

Cri-Cri cuenta con 1 millón de suscriptores en Youtube, más de 15 mil en Instagram, 153 mil en Facebook y más de 456 escuchas mensuales en Spotify, números que no son tan grandes en un mundo donde la viralidad lo es todo, pero sí es un gran logro para un proyecto que nació hace 91 años en la radio, cuando no había propuestas de entretenimiento para niños y niñas.

Para Tiburcio Gabilondo Gallegos, hijo de Francisco Gabilondo y encargado de su legado a través de GABSOL, la compañía qué fundó su padre, entender a las nuevas tecnologías es primordial para lograr mantener vivo su legado.

“En su momento Francisco Gabilondo Soler utilizó la mejor tecnología que tenía a su alcance, la radio, pero actualmente tenemos circunstancias distintas, otra manera en la que se entretienen los niños, por eso hay que entender las herramientas actuales, porque nos van a dar una oportunidad”, comenta.

Gabilondo Gallegos considera que la clave para que la obra de Cri-Cri siga vigente ante tanta oferta de contenido actual para las infancias, es que fue una obra pensada a detalle, para perdurar, pues dice, la gran mayoría es simple, efímera y pronto pasa de moda.

“El material de Gabilondo Soler es accesible, pero tiene sus exigencias. Lo que tiene Cri-Cri es una muy buena manufactura con respecto a su contenido, no es material hecho sobre la marcha, él se fue quedando con lo mejor de su producción, es decir, de las 226 canciones que compuso, él grabo 121 temas”, explica.

Aniversario vaquero

Tiburcio explicó que si bien no hay material inédito del Grillito Cantor, sí hay mucho que volver a lanzar, pues la gente no conoce mucho del material que su padre creó además de los temas más populares.

Por eso, en 2026 habrá muchos proyectos, como la celebración de los 90 años de “El ratón vaquero”.

Tiburcio dijo que no se celebrará el 35 aniversario luctuoso de su padre, quien tampoco en vida festejaba su cumpleaños (6 de octubre 1907), sólo cuando nació Cri-Cri (15 de octubre de 1934).

“Porque le cambió la vida. Para él lo importante eran los inicios”.

