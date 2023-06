Crean oración a Wendy Guevara de "La Casa de los Famosos": "Santa Wendy de Las Perdidas"

Wendy Guevara, la destacada influencer de "La Casa de los Famosos México", ha logrado conquistar tanto al público como a sus compañeros de concurso. Su carisma, sencillez y autenticidad la han llevado a ser la integrante más popular del programa. Incluso, el actor Poncho de Nigris expresó públicamente su deseo de ver a Wendy como la ganadora de los 4 millones de pesos.

La participante de "Las Perdidas" ha captado la atención no solo por su participación en diversas controversias relacionadas con los otros concursantes, sino también por su sección llamada "Resulta y Resalta", en la cual comparte momentos de su vida y hace preguntas curiosas sobre la vida privada de los famosos.

Además, las redes sociales se han inundado de clips y momentos divertidos protagonizados por ella. Asimismo, algunos de sus fanáticos "aparentemente" la han comparado cariñosamente con la reconocida figura Belinda, llegando al punto de dedicarle oraciones en su honor.

Wendy Guevara suma casi dos millones de seguidores en Instagram, su carisma y buen humor la ha hecho ganar cada vez más adeptos.

Fanáticos crean oración a Wendy Guevara

Como bien lo mencionamos, la curiosidad de Wendy por el mundo de la farándula ha sido uno de los temas que más se comentan en redes.

En esta ocasión fue en TikTok donde comenzó a circular la oración dedicada a la influencer.

Hasta el momento, la reproducción lleva 149 mil me gustas y en los comentarios los usuarios han sumado más versos.

“Ruega por nosotras. Reina tú eres entre todas las caronas y bendita sea tu espalda de luchador. amén “, “¿Si Wendy está conmigo, quien contra mi?”, “Wendy es mi Pastora nada me faltará, aunque ande en Valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque ella estará conmigo.”, “al fin una patrona que me representa”, “La de santa B”linda", se lee.

¿Qué dice la oración a Wendy?

Santa Wendy de Las Perdidas

Reina de las panzonas

Patrona de las robustas y de las caronas

Te pido me hagas soportar

Y del chisme no me pueda librar, amen.

