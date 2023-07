Consuelo Duval se renueva en el sitcom con “C.H.U.E.C.O”

Para Consuelo Duval las comedias de situación (sitcom) no son desconocidas. La actriz mexicana ha participado durante su carrera en distintas producciones donde la reacción del público es parte del espectáculo. Una de las más importantes fue “La Famia P. Luche”, donde las risas incentivan la comedia.

Por eso cuando le ofrecieron participar en la primera sitcom de Disney+ ella no lo dudó.

“El sitcom tiene una estructura que es igual en todos lados. Es este rollo de estar en contacto con el público, de esperar el aplauso, esperar la risa, de darle tiempo al espectador para que lo disfrute y que no vaya tan apresurado, es muy musical, muy bonito, con mucho ritmo y eso hace que todos seamos partícipes”, explica la actriz en entrevista.

Pero la aventura se volvió complicada cuando le contaron los detalles de su personaje: tendría que cocinar e interactuar con un chimpancé. Entonces supo que sería más difícil y distinto a todo lo que había hecho antes.

Como Federica P. Luche da vida a una mujer que no está interesada en las labores del hogar, pero como Amanda en la nueva serie “C.H.U.E.C.O” es un ama de llaves experta en cocina que demuestra su amor con su sazón.

“Yo no sé cocinar absolutamente nada, a mí se me quema el agua”, dice entre risas. “Pero en todo lo demás me identifico mucho con ella porque las dos somos muy maternales, muy apapachonas, pilar de casa”, señala.

Junto al actor y comediante argentino Darío Barassi, Consuelo afronta el nuevo reto de la familia con la que ha trabajado por años. Cuando Juan (Barassi) queda viudo y cargo de sus tres hijos: Delfina (Maryel Abrego), Martín (Santiago Torres) y Vicente (Pato Alvarado); con una situación económica difícil, parece que todo se resolverá cuando una abogada toca a su puerta y le anuncia que ha sido seleccionado para recibir una herencia de su tío siempre y cuando se haga cargo de su querida mascota: Chueco, un chimpancé que habla.

“Trabajar con Chueco fue raro porque sabías que no era real, pero a pesar de que veías que lo manejaban personas por dentro, él de repente empezaba a pestañear y en plena escena te metes tanto que crees que es de verdad, lo cual lo hizo más divertido”, recuerda Pato Alvarado.

La peculiar mascota en realidad es un puppet tronic, que en redes sociales ha sido señalado como el “Alf latinoamericano”, por su parecido con la marioneta de la serie de los ochentas, sin embargo Consuelo señala que este personaje es más moderno que el estadounidense.

“No tiene absolutamente nada que ver, a lo mejor porque es un puppet, pero en el asunto de la ‘ puppetería’ creo que hemos crecido muchísimo y avanzado en tecnología y es muy muy impresionante lo que puede hacer chueco, que además pero final de cuentas chueco por su personalidad es único y especial”.

Santiago Torres, quien en esta serie da vida al hermano mayor, señala a Chueco como un personaje travieso pero importante que llega a darle una lección a la familia: la unión.

“Chuecho es un desastre, al igual que toda esa familia, pero en el momento en que nos unimos todo se resuelve, pero justo eso es el gran mensaje de toda la serie, que juntos somos más fuertes y lo que eres capaz de hacer cuando crees en ti y cuando confías en los demás”, destaca Torres.

En eso coincide Maryel Abrego, quien incluso reconoce que la compañía y el respaldo que se dieron los tres pequeños con Consuelo, como mexicanos, los ayudó a sobrellevar las diferencias culturales mientras trabajaban en Argentina.

“Recuerdo que yo traía dulces y paletas, traía picante para que todos probaran y luego ellos nos presentaban su cultura, todo fue una fusión increíble empezamos a encontrar lenguajes mutuos, empezamos a convivir un montón”.

La serie se estrena hoy por Disney+.

