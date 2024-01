Consuelo, decepcionada y vulnerable tras robo

“Sí estoy afectada psicológicamente”, asegura Consuelo Duval tras haber vivido el robo de su casa, ocurrido presuntamente por parte de su empleada doméstica.

Más que temerosa, dice, se siente decepcionada por la confianza que le brindó a la mujer.

“Me gana la decepción y el dolor. De haber sabido que vivimos en la misma casa, que después de eso encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras, me sentí muy vulnerable. La única carta de presentación que tuve de ella es que tenía un hijo de cuatro años, eso me bastó”, comenta Consuelo.

La actriz explica que aquel sentimiento altruista la llevó a mandarle juguetes y cartas al hijo de su exempleada, así como a confiar tanto en ella que durante cuatro meses vivieron en la misma casa, aunque su intuición le indicaba algo raro.

“Yo no le creía a Gaby Spanic (quien acusó a una empleada del hogar de quererla asesinar), y ahora digo, ‘ándele, cállese el hocico por andar juzgando, porque tú no sabes qué está pasando’”.

Esta semana se dio a conocer la detención de dos sujetos de nacionalidad venezolana que están relacionados con 17 robos, entre ellos el de la casa de Consuelo, pero ella comentó que no estaba enterada de esto y que nadie ha hablado con ella para comunicárselo.

“Hablan de eso y hasta me da taquicardia, ya me conocen, soy doña catástrofes y todo me da miedo en la vida, pero en de todas las catástrofes que me había imaginado esta no me pasó por mi mente y me tomó tan de sorpresa que no la he podido digerir, todavía pienso en eso y me siento vulnerable y sola, me sé acompañada, me sé amada, pero estoy sola”, expresa.

Finalmente, es la actriz la que tendrá que seguir las siguientes etapas del proceso legal, por lo que pensar que dos personas más están involucradas la inquieta; por eso, aseguró que preferiría que no hubiera un careo con ellos.

“Soy bien maricona y preferiría que no, que la ley haga lo que tenga que hacer, yo hice lo que tenía que hacer como ciudadana en el momento, la entregué (a la exempleada) , les dije: ‘yo la vi en mi casa, me destrozó mi cara, me destrozó mi seguridad y mi paz emocional, se las entrego’. Ya fuera de eso lo que haga la ley, porque dicen que es una banda muy grande que estaba atancando a muchísimas familias mexicanas y son colombianos, entonces que se regresen a su país”.

La intérprete del personaje de Federida P.Luche, asegura que no quiere recuperar nada de lo robado, ni el anillo que pertenecía a su mamá y que era lo único que tenía de ella, porque cree firmemente que a nivel energía ya se contaminó, incluso tiró ropa y muebles que los ladrones destrozaron para dar con los objetos de valor.

“Todo lo dejo en las manos de Dios y en la justicia de los hombres, en la delegación me trataron con mucho amor y compasión, entonces me siento tranquila y que ellos se encarguen”.

Consuelo se está preparando para arrancar la gira por México de la obra Por qué los hombres aman a las cabronas, a partir del 22 de enero, además estrenará dos películas: en marzo Canta y no llores y para el 10 de mayo Es por su bien; además de la segunda temporada de la serie de Disney, Chueco.