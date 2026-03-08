Esta semana ha dejado varios momentos muy comentados en redes sociales además de las presentaciones de Shakira que por cierto consiguió el récord absoluto de asistencia en el Zócalo de la CDMX con 400 mil personas, Jim Carrey, Carlos Rivera, Los Ángeles Negros, Bruno Mars y Megan Fox se robaron los reflectores.

Los Ángeles Negros vuelan junto a Shakira

Los Ángeles Negros, una de las agrupaciones míticas de México se presentó este domingo 1 de marzo en el Teatro Metropolitan, mismo día en el que lograron volar con un sold out pese a que Shakira cantaba al mismo tiempo en el Zócalo capitalino.

La coincidencia fue retomada con humor por el vocalista de la banda diciendo: “Muchas gracias por habernos preferido a nosotros, yo hablé con Shakira: ‘Shakira empieza tarde tu show’”.

“Me dijo: ‘No te preocupes, Johnny, yo lo voy a empezar como a las 10 para que la gente se pueda venir para acá’”, concluyó Jhony previo a iniciar el concierto que reunió a sus fieles seguidores.

Los Ángeles Negros en su concierto del 1° marzo en el Teatro Metropólitan. Foto: Jesús Díaz / EL UNIVERSAL

¿Qué pasó con el rostro de Jim Carrey?

El actor estadounidense Jim Carrey reapareció en el ojo público para ser reconocido con el Premio César de Honor en la 51ª edición de los galardones del cine francés, pero su aspecto llamó la atención del internet, pues, miles de usuarios sospecharon del aspecto de su rostro.

Desde cirugías fallidas hasta la posibilidad de que Alexis Stone se hiciera pasar por el que diera vida a Ace Ventura circularon en redes sociales, aunque ninguna se ha llegado a confirmar, dejando en el aire esta incógnita con Jim Carrey.

Jim Carrey en 2011 y en 2026, respectivamente. Foto: Archivo AP/Aurelien Morissard, AP.

Carlos Rivera con semana redonda

El mexicano Carlos Rivera está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, clara muestra es la semana que pasó, primero con una participación especial en el concierto de Il Volo en el Auditorio Nacional con la canción “Cuerpo sin alma”, misma que anunciaron, pronto lanzarán en plataformas.

El de Huamantla está estrenando su nuevo disco de Mariachi, “Vida México”, que presentó en el salón Tenampa al mismo tiempo que develó su retrato que ahora se exhibe junto a los más grandes de la música nacional.

Megan Fox deslumbra redes con lencería y mensaje de su ex

Una de las actrices que se han posicionado como un sexsimbol desde su debut, Megan Fox salió del retiro en redes sociales para regresar con una serie de fotografías en lencería que deslumbraron a propios y extraños.

La estadounidense de 39 años incluso recibió un comentario de su expareja y padre de su hija, Macine Gun Kelly, quien escribió: "Me alegra tener tu número de teléfono", desatando rumores de reconciliación.

Instagram meganfox

Bruno Mars, orgullo mexicano

Peter Gene Hérnandez, mejor conocido como Bruno Mars se ha convertido en los días recientes en sinónimo de orgullo mexicano gracias a “Risk it all”, su nuevo sencillo en el que incursionó en el mariachi.

El video del tema muestra mucho folclore nacional e incluso contó con la participación del Mariachi Los Criollos de Guadalajara, quienes celebraron que el de ascendencia puertorriqueña honre sus raíces latinas con temas como este.

