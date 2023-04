Compromiso de Bobby Brown abre debate generacional

“Eres muy joven para casarte” y “cuando lo sabes, lo sabes”, fueron de los comentarios que recibió Millie Bobby Brown en la publicación donde anunció su compromiso con Jake Bongiovi.

La protagonista de Stranger Things causó controversia entre sus seguidores, quienes se dividieron entre los que consideran que a sus 19 años es demasiado joven para tomar una decisión tan formal, y los que la apoyan.

Al respecto, la psicóloga egresada de la UNAM, Sonia Ávila, considera que sí es recomendable que las decisiones a futuro se tomen unos años más tarde, debido al desarrollo.

“La etapa de adolescencia termina a los 21 años, usualmente cuando somos adolescentes nuestro cerebro no está completamente apto para la toma de decisiones. Algo que caracteriza la adolescencia es que tomamos decisiones sin pensar, todavía no está bien formada nuestra personalidad, nos llevamos por impulsos y es por eso que tomamos decisiones repentinas”, explica.

Esto, aclara la especialista, no quiere decir que hay una edad recomendada para comprometerse, pero sí es importante este factor para considerar.

Además, señala un cambio de perspectiva en la sociedad actual que influencia sobre todo a jóvenes y adolescentes.

“Antes la idea de un matrimonio era basada en mamá, papá y un ‘para toda la vida’, pero en el siglo en que nos encontramos estamos cambiando esa manera de pensar. Ahora no es tan necesario, ya no influye tanto la religión, hay relaciones abiertas y un nuevo pensar que ya no es necesariamente una atadura”, señala.

Bobby Brown y el hijo del cantante John Bon Jovi, quien tiene 20 años, hicieron oficial su noviazgo en marzo de 2022.