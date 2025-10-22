Lis Vega fue frontal en "La granja VIP" al reconocer, frente a la propia Sandra Itzel, que su personalidad no la convence y que, a pesar de que se conduzca con amabilidad y atenciones, ella cree que, en su interior, las intenciones de la joven no son las mejores.

Durante la gala de anoche, fueron muchas las sorpresas que se llevó el público. Una de ellas, fue la forma en que, sin titubeos, Lis contestó a una pregunta que Adal Ramones le hizo, durante la gala, acerca de qué opinión le merecían las palabras que instantes antes había hecho su compañera.

Sandra Itzel había contestado a una pregunta formulada por una de las panelistas del reality, Linet Puente, quien la cuestionó acerca de si tenía una buena comunicación con sus compañeras, con quienes casi no se relaciona, y, sin decir ni sí ni no, la actriz afirmó que estaba convencida que, hasta el momento, había dado lo mejor de sí.

"Me gustaría saber, ¿cómo te llevas con tus compañeras?", dijo Linet.

Sandra Itzel contestó:

"Soy una persona sumamente amorosa, esa personalidad, la tengo desde niña, una personalidad que no voy a cambiar, creo que en un mundo tan lleno de máscaras e hipocresías, una persona con un corazón bueno, noble y honesto, es vista como hipócrita, mustia, falsa, mentirosa; yo no voy a cambiar quien soy, soy una persona llena de amor, eso no es un pecado, eso es una virtud en un mundo de oscuridad, me gusta ser luz en un mundo de oscuridad y no solamente predicar el nombre de Dios en vano; a todos mis compañeros les he entregado un pedacito de mi corazón, los he respetado".

Y, aunque fue determinante en su respuesta, la vedette cubana le hizo saber que, al menos, a ella no la convence.

"Yo no le compro las palabras, no le creo nada de lo que dice, definitivamente, no la quiero en mi vida, es una decisión que ya tomé porque no tiene nada que ver con todo lo que yo he evolucionado, me da mucha pena porque hay palabras bonitas que vienen con trasfondos negativos y, yo, en lo particular, tomó decisiones de lo que quiero y no que no quiero, y no la quiero en mi vida porque no le creo lo que dice y lo que profesa".

A su vez, Fabiola Campomanes también contestó a esta pregunta, expresando que, si Sandra Itzel no ha podido congeniar con ninguna de sus compañeras es, tal vez, por inmadurez.

"Hay mucha tensión dentro de la casa, empiezan a darse los maletendidos y creo que cuando no tienes la madurez, quizás, lo tomas demasiado personal cualquier cosa, cualquier reacción, cualquier mirada; si una mujer de 50 años, como yo, luego se te van las cabras y dices ' ¿por qué estoy tan mal viajada?´, imagino que alguien mucho más joven, con menos experiencia en la vida, puede sentir más grande ese mal viaje".

Más adentrada la noche, cuando Sandra Itzel se encontraba sola, dijo a las cámaras que la impresión que Lis tiene de ella no le causaba ningún tipo de preocupación y reiteró que su nobleza es genuina.

"Eso habla de ella, no de mí, me siento feliz y tranquila por eso, porque sé que yo no hice nada, lo que le molesta es que no crea que, en verdad, puedan existir buenas personas, yo genuniamente tengo un corazón noble y bueno, no puedo tener maldad, no puedo mencionar el nombre de Dios o la palabra ´amén´ en vano, cuando mis acciones no van con mis palabras".

Hasta el momento, Eleazar Gómez y Lis Vega son los participantes nominados de la semana; este miércoles y también el jueves, se conocerán los nombres de dos personas que también estar en rieg

