no quita el dedo del renglón, luego de haber sido despedido de en 2022. El actor y productor afirma que está preparando una demanda que, no sólo estará fundamentada en su , sino en otras múltiples faltas que, afirma, que de demostrarse, dejarían muy mal parada a la compañía.

En junio de 2022, la actriz Danna Ponce contó que sostuvo un encuentro, de índole estricamente profesional, con Coco, en las instalaciones de Videocine, donde él era director de producción, mismo en el que el hijo de Talina Fernández le habria propinado tocamientos sin su consentimiento.

La denuncia de Ponce, la cual procedió legalmente, dio lugar a que, otras jóvenes, dieran a conocer que habían atravesado situaciones similares con el hijo de Talina Fernández, aunque ninguna de ellas recurrió a instancias legales para hacerlo.

Ante esta circustancia, en julio de ese mismo año, Videocine lanzó un comunicado, a través del que daba a conocer que, debido a las denuncias públicas, habían llegado a la decisión de terminar la relación laboral que tenía con Coco.

Seis meses después de haber perdido su empleo, y siete desde que Danna lo denunció formalmente, la joven decidió otorgarle el perdón, luego de que -de acuerdo a lo sostenido por Levy- ella pidiera una cantidad de dinero para detener el proceso.

Ahora, Coco confirma que sigue buscando justifica, luego de ser prescindido de su puesto en la distribuidora cinematográfica, a través de una demanda por no haberlo finiquitado, proceso que emprendió desde que fue despedido.

"(Con Videocine) no hay (relación) tal, desde el primer momento los demandé, por despido injustificado, por muchas cosas que cometieron, con la total confianza de que voy a salir totalmente victorioso de eso", dijo a "Hoy" -y otros medios-, durante la función de este sábado de "Soltero, casado, viudo y divorciado".

Además, reveló que, con esta demanda busca desvelar el proceder de Videocine que, por lo que sugirió, que podría convertirse en un escándalo para la compañía.

"Cuando yo tomé un abogado de primera y le dije ´quiero hacer estoy y quiero hablar y decir la verdad de Videocine´, me dijo ´uff, los vas a hacer pedazos, te vas a tardar como tres años´, me falta uno", detalló.

