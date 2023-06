Gerard Piqué y su novia Clara Chía pidieron una orden de alejamiento en contra del paparazzi Jordi Martín, alegando que Jordi ha hecho tantos reportajes sobre ellos y les ha tomado tantas fotografías, que se sienten con miedo y con terror, además, aseguraron que el que los persiga los ha afectado psicológicamente, sobre todo a Clara.

Con una sala custodiada al máximo por petición de Piqué, se llevó a cabo, en Barcelona, la audiencia en la que no se permitió la entrada de la prensa; tras un intercambio de argumentos, el exfutbolista terminó retirando la orden de restricción para él, pero mantuvo la de su novia Clara Chía, pidiendo que el paparazzi no pudiera acercarse a ella mínimo a 3 mil metros, pues no es una figura pública.

Clara, quien llegó a la audiencia de la mano de Piqué, alegó que por culpa de Jordi ya no podía tener una vida normal, y mostró supuestos reportes médicos del estrés que le ocasiona la persecución de la prensa, y en especial de él.

Clara Chía se desmaya y la Fiscalía evalúa el caso

La Fiscalía fue tajante al decir que no veía indicios de acoso y que debía prevalecer el derecho a la información; cuando la demanda de alejamiento estaba prácticamente perdida, Clara pidió que se redujera a mil metros la distancia mínima a la que podía estar de ella el paparazzi Jordi Martín.

El juez cuestionó a Clara que si dice ser una persona anónima, no pública, entonces por qué aparece en fotos junto a Gerard Piqué quien cuenta con más de 22 millones de seguidores; la primer foto que compartieron en esta red como pareja, en enero, suma más de 4 millones de "me gusta".

El testimonio de Clara Chía duró una hora, pero fue interrumpido porque dijo sentirse emocionalmente afectada, aseguró que le dio un "fuerte mareo" y la audiencia tuvo que ser pausada 20 minutos para después reanudarse.

En unos días se conocerá la decisión del juez, si le concede a Clara Chía la orden de restricción en contra de Jordi Martín, quien asegura que tiene claro que puede captar a la pareja en lugares de dominio público y no privado; según"El gordo y la flaca", programa en el que Jordi colabora, tras salir de la audiencia, Clara Chía y Piqué se dejaron ver de lo más enamorados.

En redes, cibernautas tachan de ridícula a Clara Chía, y coinciden en que claramente este primer round lo ganó el paparazzi: “Nadie la mandó a quitarle el marido a un icono de la música como es la Shak... mejor se hubiese metido con cualquier otro y nadie se hubiese dado cuenta, ahora que aguante”. “A Shaki le tocó soportar la prensa en la puerta,a la suegra y la deuda en Hacienda, infidelidad y a Clara le quedó grande todo".