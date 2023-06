Prensa española asegura que Shakira y Lewis Hamilton ya tuvieron su primera escapada romántica

Desde hace algunas semanas los rumores sobre una posible relación entre Shakira y el piloto Lewis Hamilton comenzaron a circular, esto luego de que la cantante fuera vista apoyando al británico durante el Gran Premio de Miami.

Pero esta no es la única ocasión en la que han sido captados juntos, posteriormente compartieron una tarde de diversión a bordo de un yate y ahora, la colombiana regresó a España, país que abandonó tras su ruptura con Gerard Piqué, para estar presente en la carrera en la que Hamilton obtuvo el segundo lugar.

Las especulaciones cobraron mucho más fuerza después de que, este pasado fin de semana, comenzara a circular una fotografía de la intérprete de "Te felicito" y el automovilista en una cena con varios amigos, pero lo que llamó la atención de los usuarios es que la mano de Lewis aparece en la cintura de la artista, lo que habría confirmado el supuesto romance.





La cantante y el piloto pasaron el fin de semana juntos en Europa. Foto: Instagram





De acuerdo con la prensa española después del encuentro, Shakira y Hamilton habrían partido a un exclusivo club, para pasar una noche de fiesta con los jugadores del París Sint-Germain, Neymar y Kylian Mbappé; además de los actores de Hollywood, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.

El periodista Jordi Martín, explicó que la pareja abandonó el lugar cerca de las seis de la mañana, pero la velada no terminó ahí. Martín dejó entrever que ambos pasaron la noche juntos, pues la barranquillera jamás regresó a su hogar: “Me dicen que Hamilton y Shakira estuvieron toda la noche juntos. Yo, ayer estuve en casa de Shakira, y no llegaron”, declaró al programa "Amor y Fuego".

Aunque esta situación puede prestarse a muchas interpretaciones, el también paparazzi reveló que la pareja podría haber aprovechado la madrugada para realizar su primera escapada romántica, pues afirmó que Lewis abordó un vuelo privado a Niza, Francia y ante la "desaparición" de la famosa, es muy probable que hayan viajado juntos.

“Lo que sí puedo decir es que Lewis Hamilton cogió un vuelo privado a Niza, salió de Gerona, no de Barcelona y regresó a su residencia, pues vive en Montecarlo. Yo no sé si Shakira está con él en Montecarlo, pero es muy posible, porque no se le ha visto en la casa de Barcelona“, agregó.

Cabe destacar que la última publicación de Shakira, en redes sociales, es una fotografía en el palco de Mercedes-Benz, escudería a la que pertenece el piloto británico; sin embargo, hace unos minutos fue fotografiada en Miami durante un partido de la NBA. Lo que sí es un hecho es que, tras su separación, la colombiana ha sido relacionada con varios sujetos, uno de ellos fue el actor Tom Cruise, mientras que otro más se trataría de su instructor de surf.





