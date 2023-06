A un año del truene entre Shakira y Piqué: crónica de una separación anunciada

La sonrisa volvió al rostro de Shakira en medio de las olas de Miami, su nuevo hogar junto a sus padres y sus hijos, lejos de Gerard Piqué, su expareja de la que se separó públicamente hace un año, cuando dieron a conocer la noticia a través de un comunicado que no fue tan sorpresivo, pues meses atrás ya se hablaba de que la pareja no estaba pasando por su mejor momento después de 10 años juntos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, decía parte del comunicado emitido a la Agencia EFE, era el 4 de junio de 2022.

El escándalo había comenzado en medio de versiones de infidelidad por parte del exfutbolista 10 años menor que ella, augurio, para muchos, que la diferencia de edad entre ellos sería un problema en el futuro, pues él podría fijarse en una mujer más joven, decían; la mujer por la que Piqué habría terminado su relación con Shakira se llama Clara Chía, una joven que estudió Publicidad y Relaciones Públicas, trabajó en un bar y después en Kosmos, empresa del exfutbolista.

Imagen de la pareja en 2019, tiempos felices. El 4 de junio de 2022, Shakira y Piqué anunciaban su separación. Foto: EFE/Miguel Rajmil.

El truene de una de las parejas más estables destapó varios detalles de cómo era la vida de la colombiana junto al deportista, y aunque en su momento ella le dedicó temas románticos como “23” y “Me enamoré”, se supo, por versiones y fotos, que los fans se encargaron de viralizar, que la relación entre la artista y sus suegros no era la mejor, y que prácticamente ella no hizo vida social en España porque no se llevaba del todo bien con las esposas de los futbolistas amigos de Piqué.

El rostro triste de Shakira caminando en un parque junto a sus hijos le dio la vuelta al mundo, para entonces, Piqué ya no vivía en casa con la artista y sus hijos, sino en su departamento "de soltero", además, la espeluznante bruja que asomaba del balcón de la casa de la artista encerraba un significado que tenía que ver directamente con la complicada relación entre la cantante y los papás de Piqué.

Las canciones que escribió Shaki tras la ruptura la llevaron al éxito mundial y pusieron en la mesa, y a detalle, parte de la intimidad de la pareja.

El desahogo musical y el renacer de Shakira

La música fue algo sanador para la intérprete de “Si te vas”, a la par de las nuevas canciones que compuso referentes a la ruptura con Piqué, su familia estuvo cerca de ella, sin embargo, los problemas de salud de su padre la mantuvieron preocupada, en entrevista con la revista ELLE contó que su padre era su mejor amigo y que de él había recibido los mejores consejos.

“Te Felicito”, en colaboración con Rauw Alejandro, fue un tema que salió antes de que se hiciera oficial la ruptura, cuando ya se empezaba a especular que algo pasaba entre ellos, en el tema, básicamente, Shakira reconoce que Piqué es un mentiroso que actúa muy bien; después vino “Monotonía”, junto a Ozuna, un tema melancólico: “no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, decía la de Barranquilla, dejando claro lo mucho que le había dolido la situación, algo así como un gran agujero en el pecho.

Su colaboración con Bizarrap para la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, fue todo un bombazo en el que Shakira se quitó los pelos de la lengua y se le fue con todo a Piqué y de paso a Clara Chía, que “claramente no es persona buena”, aseguró la intérprete en el tema que rompió récords y se mantuvo en la cima de lo más escuchado y visto del mundo de las plataformas digitales.

Tonino, hermano de Shakira, se ha convertido en la mano derecha de la cantante, es él quien habla con Piqué. Foto: Europa Press.

Shakira junto a Karol G, en el tema “TQG” (Te quedé grande), le lanza una frase a Piqué: “tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”; para ese momento, Gerard ya había sido captado en varias ocasiones romanceando con Clara Chía en las calles de Barcelona, además, la pareja ya había subido a Instagram su primera foto juntos.

El tema más reciente que estrenó Shakira, “Acróstico”, tiene que ver con sus hijos y el amor de madre, pues antes de viajar con ellos para vivir en Miami, libró un pleito legal con Piqué sobre la custodia de Milan y Sasha; los niños viven con su madre y su padre los visita con frecuencia, además de que con él pasarán el mayor porcentaje de vacaciones.

Tras un año de vivir soltera, Shakira ha vuelto a sonreír junto a colegas y amigos, acompañada de famosos como Tom Cruise y el piloto Lewis Hamilton, con quienes se ha especulado podría darse un romance, así como con el jugador de basquetbol Jimmy Butler; aunque hasta el momento la colombiana es oficialmente soltera, las sonrisas que ha mostrado desde que llegó a Miami, son muestra clara para sus fans que Shakira está de regreso, feliz, empoderada y con ganas de vivir nuevas cosas que otra vez la inspiren a escribir canciones de amor.