El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

"Reconozco en los jóvenes que se movilizarán el sábado voluntad de saber": José Ramón Cossío, exministro de la SCJN

Incendio en Teotihuacan no alcanzó estructuras arqueológicas: INAH

Cuentan la historia del Estadio Azteca

“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

No son vacaciones, pero sí hay un puente que permitirá que puedan planear un fin de semana de aventura. En la Ciudad de México no es necesario gastar tanto para divertirse.

Light Cycles

Al caer la noche, el se transforma gracias a la intervención que el estudio multimedia Moment Factory hizo en diversas áreas, formando un sendero nocturno donde los visitantes disfrutarán de cinco zonas multisensoriales al aire libre. Los juegos de luz y sonido dan vida a un espectáculo único, diseñado para disfrutarse en familia, eso sí, todos bien abrigados debido a las noches frías de invierno.

¿Dónde? Jardín Escénico Chapultepec. Av. P.º de la Reforma 111, Bosque de Chapultepec I Secc. De jueves a domingo, a partir de las 10:30 hrs. Entrada: $260

Ya no quiero ser youtuber

Para quienes son papás, pueden acompañar a sus niños y niñas a disfrutar de un prendido concierto de rock con la banda Los Amos del Recreo.

A ritmo de rock y blues, harán cantar, brincar y bailar a los pequeños con canciones originales y letras que hablan de lo que verdaderamente importa a las infancias: imaginar, jugar y expresarse sin filtros.

¿Dónde? Escenario Principal de la FILIJ 43 “Julieta Fierro”, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, La Gran Milla, entre los accesos Quebradora y Las Flores. 16 de noviembre, 10:30 hrs. Entrada libre.

¿Qué pasa con los vampiros?

Se trata de una comedia que mezcla humor y misterio, mostrando cómo los vampiros más jóvenes quieren modernizar la vida nocturna: selfies en los ataúdes, citas por apps y hasta transmisiones en vivo desde sus castillos. Drácula y Nosferatu, guardianes de las viejas tradiciones, se ven obligados a unirse para evitar que siglos de costumbres ancestrales se pierdan en la nube.

¿Dónde? Teatro Enrique Lizalde. Eleuterio Méndez #11. Col. Churubusco Coyoacán. Hasta el 23 de noviembre, domingo 16 hrs. Entrada: $450

Fortunato, El Diablo y La Muerte

Es un espectáculo de la Compañía Folklórica de la Universidad Autónoma de Querétaro que cuenta la historia de Fortunato, un talentoso músico huapanguero que enfrenta la pérdida de su abuelo tras una trágica partida de cartas. Movido por un profundo deseo de justicia, recorre la Sierra Gorda queretana llevando su música a cada festividad, mientras se enfrenta a la Muerte y al Diablo en un intento por recuperar aquello que más amó en la vida.

¿Dónde? Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles #36. Col. Centro Histórico. 16 de noviembre, 18 hrs. Entrada: de $150 a $350

La extraña desaparición de las luciérnagas

La historia narra la entrañable travesía de Oceána, hija de la playa, e Ismael, esclavo de su ansiedad, quienes emprenden un viaje personal para encontrarse a sí mismos. Ambos, por razones distintas, llegarán a un punto de encuentro, tal como las luciérnagas que se buscan con su luz intermitente en la oscuridad.

¿Dónde? El Círculo Teatral. Veracruz #107. Col. Condesa. Hasta el 17 de diciembre, miércoles 20:30 hrs. Entrada: $450

