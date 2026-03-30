Si te quedas en la Ciudad de México durante estas vacaciones, hay múltiples opciones para salir de la rutina. Desde teatro y conciertos hasta espectáculos familiares, aquí te dejamos cinco planes imperdibles.

31 Minutos llega a la CDMX

Tras el éxito de su más reciente película, los entrañables personajes de "31 Minutos" regresan con un espectáculo especial. En esta ocasión, “Radio Guaripolo II” promete un recorrido musical con los éxitos más queridos del programa, como “Objeción denegada”, “Dinosaurio Anacleto” y “Mi muñeca me habló”.

Evento: “Radio Guaripolo II” en el Teatro Metropólitan, domingo 5 de abril a las 19:00 horas. Boletos en Ticketmaster.

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“Las leonas”, una obra sobre fuerza y resiliencia

El teatro también se hace presente con “Las leonas”, una puesta en escena que explora el empoderamiento femenino a través de cinco historias. La obra aborda la resiliencia, la identidad y la construcción del legado personal.

Evento: “Las leonas”, a partir del miércoles a las 18:00 horas en el Teatro México. Boletos disponibles en taquilla

Nothing But Thieves en concierto

El Pepsi Center recibirá a Nothing But Thieves, banda británica de rock alternativo conocida por su sonido potente y emocional. Liderados por la voz de Conor Mason, su música aborda temas como el amor, la ansiedad y la identidad.

Evento: Nothing But Thieves, 31 de marzo a las 20:30 horas. Boletos disponibles en Ticketmaster y taquilla.

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Festival “Ciudad de México, corazón de las lenguas y culturas indígenas”

Para quienes buscan una experiencia cultural, el Zócalo capitalino será sede de este festival que celebra la diversidad lingüística y cultural del país. Habrá talleres, actividades para todas las edades y proyecciones documentales desde las 11:00 horas.

Evento: Festival “Ciudad de México, corazón de las lenguas y culturas indígenas”, en el Zócalo de la CDMX.

Ballet Folklórico de México en Bellas Artes

Si buscas algo más tradicional y visualmente espectacular, el Ballet Folklórico de México ofrece una experiencia imperdible en el Palacio de Bellas Artes. Con vestuarios, música en vivo y danzas de distintas regiones del país, es una opción perfecta tanto para locales como para turistas.

Evento: Ballet Folklórico de México, funciones a partir del 1 de abril a las 20:30 horas. Boletos disponibles en Ticketmaster.

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