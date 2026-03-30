Más Información

Cultura anuncia Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Cultura anuncia Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

El lado más inédito y personal del acervo de Rogelio Cuéllar

El lado más inédito y personal del acervo de Rogelio Cuéllar

Gelman Santander hasta por diez años en itinerancia

Gelman Santander hasta por diez años en itinerancia

Ladrones robaron cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo en Italia hace una semana, informó la policía este domingo

Ladrones robaron cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo en Italia hace una semana, informó la policía este domingo

El regreso de Hannah Montana, Nueva Caledonia y el “giveaway” de Sheinbaum: memes de la semana

El regreso de Hannah Montana, Nueva Caledonia y el “giveaway” de Sheinbaum: memes de la semana

"Los gobiernos son lacayos de la élite": entrevista a Irvine Welsh

"Los gobiernos son lacayos de la élite": entrevista a Irvine Welsh

Si te quedas en la durante estas vacaciones, hay múltiples opciones para salir de la rutina. Desde y hasta espectáculos familiares, aquí te dejamos cinco planes imperdibles.

31 Minutos llega a la CDMX

Tras el éxito de su más reciente película, los entrañables personajes de "" regresan con un espectáculo especial. En esta ocasión, “Radio Guaripolo II” promete un recorrido musical con los éxitos más queridos del programa, como “Objeción denegada”, “Dinosaurio Anacleto” y “Mi muñeca me habló”.

Evento: “Radio Guaripolo II” en el, domingo 5 de abril a las 19:00 horas. Boletos en Ticketmaster.

Lee también:

“Las leonas”, una obra sobre fuerza y resiliencia

El teatro también se hace presente con “”, una puesta en escena que explora el empoderamiento femenino a través de cinco historias. La aborda la resiliencia, la identidad y la construcción del legado personal.

Evento: “Las leonas”, a partir del miércoles a las 18:00 horas en el Teatro México. Boletos disponibles en taquilla

Nothing But Thieves en concierto

El Pepsi Center recibirá a , banda británica de rock alternativo conocida por su sonido potente y emocional. Liderados por la voz de Conor Mason, su música aborda temas como el amor, la ansiedad y la identidad.

Evento: Nothing But Thieves, 31 de marzo a las 20:30 horas. Boletos disponibles en Ticketmaster y taquilla.

Lee también:

Festival “Ciudad de México, corazón de las lenguas y culturas indígenas”

Para quienes buscan una experiencia cultural, el Zócalo capitalino será sede de este festival que celebra la diversidad lingüística y cultural del país. Habrá talleres, actividades para todas las edades y proyecciones documentales desde las 11:00 horas.

Evento:, en el Zócalo de la CDMX.

Ballet Folklórico de México en Bellas Artes

Si buscas algo más tradicional y visualmente espectacular, el ofrece una experiencia imperdible en el Palacio de Bellas Artes. Con vestuarios, música en vivo y danzas de distintas regiones del país, es una opción perfecta tanto para locales como para turistas.

Evento: Ballet Folklórico de México, funciones a partir del 1 de abril a las 20:30 horas. Boletos disponibles en Ticketmaster.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lupita Jones estalla contra fans de Fátima Bosch los llama “violentos” y lanza tajante mensaje “A ver, mijitos”. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL /EFE/AFP//Hugo Salvador El Universal

Lupita Jones estalla contra fans de Fátima Bosch: los llama “violentos” y lanza tajante mensaje: “A ver, mijitos”

Belinda busca acuerdo legal con Lupillo Rivera… y él explota: “No haremos trato, vamos con todo”. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

Belinda busca acuerdo legal con Lupillo Rivera… y él explota: “No haremos trato, vamos con todo”

Drama en palacio: Camila rechaza a la madre de Kate Middleton… pero Carlos III la “adora”. Foto: (AP Photo/Evan Vucci) / EFE/Frank May

Drama en palacio: Camila rechaza a la madre de Kate Middleton… pero Carlos III la “adora”

VIDEO: concursante de Miss Grand Thailand pierde la dentadura en pleno escenario y se vuelve viral. Foto: Tomada de TikTok @creativemomentsx

VIDEO: concursante de Miss Grand Thailand pierde la dentadura en pleno escenario y se vuelve viral

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian presume su figura ‘imposible’ con ajustado vestido blanco y deslumbra

[Publicidad]