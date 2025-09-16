Cillian Murphy, quien conquistó a la audiencia con su papel en "Oppenheimer", no solo tiene talento para la pantalla, también está cultivando con su profunda conexión con la música.

Desde joven, la consideró su gran pasión, aunque él mismo confesó durante la presentación de su cortometraje "Watchmen" (2002) que nunca siguió ese camino porque sentía que no era “lo suficientemente bueno en realidad. Me gusta hacer una cosa bastante bien”.

Entre sus influencias musicales destacan The Beatles y Frank Zappa. Incluso formó una banda junto a su hermano, The Sons of Mr Green Genes, nombre inspirado en un tema del álbum Hot Rats (1969) de Zappa. Su estilo jazz llamó la atención de la industria y llegaron a recibir una oferta para grabar cinco discos, pero la rechazaron bajo el argumento de que buscaban mantener su independencia artística.

La música también lo acompañó durante sus años universitarios, cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Cork. En ese tiempo solía tocar con frecuencia en Irlanda, hasta que la actuación lo impactó de lleno en 1995 tras asistir a una versión teatral de "La naranja mecánica".

Un regreso inesperado a la música

Y aunque parecía un capítulo cerrado, Murphy sorprendió a sus seguidores: durante una noche dejó atrás los reflectores del cine y se transformó en DJ.

El evento tuvo lugar en el festival Sounds From A Safe Harbour, en Cork, Irlanda, dedicado a la música experimental y la colaboración artística.

El público lo vio en una faceta distinta, menos rígido, moviéndose al ritmo de la música mientras pedía aplausos y sonreía al ver a la gente disfrutar. Videos del momento, en el que compartió cabina con Shannon Darrough, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Según testigos, la presentación tuvo una “energía palpable”.