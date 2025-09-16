Más Información

“¡, hermano, ya eres mexicano!”. Es una frase que el reggaetonero ha escuchado en cada visita al país, y que para él dejó de ser solo un dicho: se volvió la forma en que el público lo adoptó como uno de los suyos.

Es por ello que, en estas Fiestas Patrias, el llamado "Rey del reggaetón", como cualquier otro mexicano hubiera hecho, decidió unirse a la celebración.

A través de sus redes sociales, el intérprete de "Salió el Sol" publicó una dedicatoria especial en la que no solo conmemoró una de las fiestas más especiales para el pueblo mexicano, también dejó ver el profundo amor que siente por nuestro país

“Este año me ha regalado estar más cerca que nunca de mi México. Gracias por tantos años de apoyo y por adoptarme como uno de los suyos. Hoy celebro con ustedes y les deseo un ¡Feliz Día de la Independencia!", escribió.

Además, acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece con la bandera nacional y un video en el que habla de la importancia que nuestro país tiene en su vida.

"Hoy soy un hijo más de México. Siempre he mostrado mucho respeto por mis hermanos de México, pero hoy los veo y los veo como familia. México me enamoró y soy un orgulloso mexicano hoy en día", dijo.

El mensaje recibió cientos de comentarios de seguidores, quienes celebraron sus palabras y le dieron la bienvenida el país más bonito del mundo:

"Lo sabes, ya eres mexicano", "México te ama", "Siempre recibiremos a quien nos respeta con los abrazo abiertos", "Don Omar, México siempre te abrazará", "Orgullosos de nuestro paisano Don Omar", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Antes de finalizar su mensaje, el artista prometió a sus "hermanos" un pronto reencuentro, para ser más específicos, este próximo 22 de noviembre en el escenario del , donde participará como uno de los headliners del evento.

