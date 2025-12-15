Más Información
Zootopia 2 recuperó la primera posición en la taquilla en Estados Unidos con 26.3 millones de dólares en su tercer fin de semana de estreno, según estimaciones del estudio.
La secuela animada de The Walt Disney Co. es la segunda película del año en recaudar mil millones de dólares a nivel mundial.
Con la llegada de Avatar: Fire and ash el viernes, fue un fin de semana tranquilo al no haber grandes estrenos, dejando a Zootopia 2 y Five nights at Freddy’s 2 en disputa del primer lugar.
La ventaja fue para Zootopia 2, que ha acumulado rápidamente mil 140 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial gracias, en gran medida, a su enorme éxito en China, donde ha recaudado 502.4 millones de dólares, convirtiendo a el filme en el mayor éxito de Hollywood en ese país en años.
El único otro título de Hollywood de 2025 que superó los mil millones de dólares a nivel mundial fue Lilo & Stitch, de Disney (mil 40 millones de dólares).
En su segundo fin de semana de estreno la secuela de Five Nights at Freddy’s 2 recaudó 15.4 mdd.
El estreno más notable del fin de semana fue Ella McCay de James L. Brooks, su primera película dirigida en 15 años.
Ella McCay ganó escasos 2,1 millones de dólares en 2 mil 500 salas, convirtiéndose en uno de los peores estrenos del año.
