Roma.— La influencer italiana Chiara Ferragni reapareció ayer en sus redes sociales después de la polémica generada por las dudas sobre sus labores de beneficencia y agradeció a quienes la han apoyado estos días, pero también las “críticas constructivas”.

“Les he echado de menos. ¿Cómo están?”, escribió Ferragni en una historia con una foto suya en Instagram, red en la que no aparecía desde el 18 de diciembre.

La celebridad publicó también un mensaje:

“Me gustaría agradecer a todas las personas que en estos días han estado cerca y han tenido una buena palabra para tranquilizarme, me han preguntado cómo estaba, me han animado a regresar a las redes. Gracias a quien escucha, a quien no quiere hundir, pero ayudar. A todos los que han expresado su opinión, también negativa, pero en tono tranquilo y constructivo”, agregó.

La polémica estalló después de que el ente italiano de vigilancia del mercado (AGCM) multara a Ferragni y a la empresa de dulces Balocco por “una práctica comercial incorrecta” escondida detrás de una supuesta recaudación de fondos para los niños del hospital Regina Margherita de Turín (norte).

La empresa vendía un bizcocho tradicional navideño, con el logotipo del emporio de Ferragni a más de nueve euros cada uno (unos 167 pesos mexicanos), el triple de lo habitual, prometiendo que la venta supondría una donación para ese hospital, pero presuntamente la inversión se había hecho de antemano.

La donación fue de 50 mil euros, mientras que Ferragni se embolsó más de un millón de euros con esta acción, según medios.