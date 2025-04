Cuando Evita Muñoz "Chachita" saltó sin miedo a la pista donde se encontraban los elefantes "Clara" y "Dolly" y los empresarios del circo Atayde Hermanos se dieron cuenta que esa pequeña niña no sólo era una gracia andante frente a las cámaras de cine, sino también en el circo, se les ocurrió contratarla para que fuera una de las atracciones en uno de los lugares donde antes los niños se divertían, el circo.

“Chachita” fue llamada "la domadora más pequeña del mundo", su destreza con los elefantes dejó impactados a todos los que aquella tarde de 1946 asistieron al circo, lo que significó más éxito para la pequeña niña actriz que ya brillaba en el cine de la Época de Oro.

Desde que era una bebé, "Chachita" se familiarizó con los escenarios y los aplausos, en repetidas ocasiones dijo que siempre quiso ser actriz, por lo que no sintió que ese trabajo le hubiera robado esa primera etapa, porque fue feliz actuando.

Evita Muñoz "Chachita" inció su camino como actriz desde que era una niña. Foto: Especial.

Cuando terminaba su participación prefería quedarse a ver cómo lo hacían sus compañeros en lugar de irse a jugar como lo hacían otros niños.

Evita Muñoz se convirtió junto con María Eugenia Llamas, "Tucita", en una de las niñas de oro del cine mexicano, su gracia y simpatía siempre le abrieron las puertas para actuar con los grandes de la época como Jorge Negrete y Pedro Infante.

De los brazos de Jorge Negrete a domadora de elefantes

Evita Muñoz tenía apenas cuatro años cuando debutó en el cine en la cinta “El secreto del sacerdote”, después actuó en “¡Ay Jalisco no te rajes!”, dirigida por Joselito Rodríguez, con Jorge Negrete y Gloria Marín, en esa cinta Negrete, en su personaje de Salvador, “Chava”, la salva de ser aplastada por los caballos.

“Chachita”, como se llamaba en aquella película, la hizo de Cupido entre su tía Carmen, encarnada por Gloria Marín, y “Chava”, el Charro Cantor, quien estaba encantado con sus ocurrencias de niña y con que a su corta edad le sumara palabras y frases a sus diálogos.

“Tenía alrededor de cinco años en esa película, tenía mis diálogos pero no los respetaba porque decía de más, agregaba cosas, y a Jorge Negrete le parecía divino, se moría de la risa; de por sí fue muy lindo, muy cariñoso, nunca fue la estrella que se molesta de ‘callen a esta niña y que no diga nada’, no, él me celebraba y me decía ‘pero cómo tiene esa chispa y ese talento de decir justo lo que se necesita y tan simpático, él me echaba flores y le decía a Joselito que estaba perfecto”, recordó la actriz en entrevista con Cristina Pacheco.

Jorge Negrete y "Chachita" en la película "¡Ay Jalisco, no te rajes!", de 1941.

Sobre su peculiar nombre “Chachita”, por el que fue conocida en el ambiente artístico desde que era una niña, fue el director Ismael Rodríguez quien le puso así, estando en una reunión con la gente de “¡Ay Jalisco no te rajes!” olvidó su nombre y se dirigió a ella como “La muchachita del secreto”, haciendo referencia a su película debut “El secreto del sacerdote”, por lo que entre “muchachita”, “chachita”, “mi chachalinda”, se quedó “Chachita”, un mote muy mexicano y cariñoso que la actriz siempre portó con orgullo hasta el día de su muerte el 26 de agosto de 2016.

Su aventura en el circo llegó previo a la película “La hija del payaso”, ambientada precisamente en un circo; en el Atayde “Chachita” estuvo una temporada, convocó a chicos y grandes para que se asombraran de su control con tan grandes animales.

En la publicidad de la época se invitaba al público a deleitarse con la “pequeña gran actriz” que aprendió a manejar a estos animales gracias a lo que aprendió cuando casi era una bebé.

Evita Muñoz "Chachita" se llevó los aplausos en el circo Atayde Hermanos, donde en 1946 se convirtió en "la domadora más pequeña del mundo".

El descubrimiento lo hicieron los famosos hermanos Atayde, en una visita que es la pequeña hizo el circo, al terminar la función habló entusiastamente de ellos y antes de que nadie pudiera evitarlo saltó a la pista y con una destreza de familiaridad asombrosas manejó a los gigantescos paquidermos como a sus propias manos.

“Fue realmente maravilloso y todos los presentes se quedaron literalmente con la boca abierta del asombro al ver que una chiquilla de escasos años una personita que más parece una muñeca lleva con sus manitas a colosales elefantes se encaramaba en ellos y daba órdenes con su voz cristalina a los paquidermos que le obedecían dócilmente”, se lee en la crónica de entonces.

Evita Muñoz "Chachita" tenía un talento innato con los animales. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

“Chachita”, por haber nacido en el medio artístico acompañó a sus padres a sus gigas artísticas desde que era una bebé, en una de ellas conoció a un famoso domador extranjero que la instruyó al respecto, lo que unido a las maravillosas dotes artísticas espontáneas de la nena la convirtieron en “la domadora más pequeña del mundo”.

Estrellas como Germán Valdés, “Tin Tan”, su compadre Marcelo, y Jorge Negrete, la acompañaron en el homenaje de despedida que fue todo un éxito.

"Durante 15 días todo el público de México noche anoche ha presenciado y aplaudido la admirable labor que ante gigantescas fieras ha realizado la gentil actriz dramática, obligando a corpulentos elefantes a ejecutar hazañas que parecen increíbles", informó EL UNIVERSAL.

Evita Muñoz "Chachita", estrella de cine y de circo. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Evita Muñoz "Chachita" consolidó su carrera cuando actuó junto a Pedro Infante en tres películas consideradas clásicos del Cine de Oro mexicano dirigidas por Ismael Rodríguez: “Nosotros los pobres” (1947), “Ustedes los ricos” (1948) y “Pepe El Toro” (1952), en ellas, Infante interpretó a Pepe "El Toro", un humilde carpintero, mientras que "Chachita" fue su sobrina, ambos formaron una entrañable relación de padre e hija adoptiva que conmovió al público.

Pedro Infante en una escena de "Nosotros los pobres", donde canta "Amorcito corazón", tema compuesto por el Pedro de Urdimalas, argumentista, guionista, actor, y autor de la letra de muchas canciones.

Aunque Evita Muñoz “Chachita” construyó una sólida carrera que incluyó también obras de teatro y telenovelas, fue en cine donde brilló junto a los grandes del cine mexicano, y fue en su niñez donde enamoró al público, como cuando protagonizó la cinta “Las dos huerfanitas” junto a María Eugenia Llamas “Tucita”, la niña de las trencitas que también actuó con Pedro Infante, pero esa es otra historia.

rad