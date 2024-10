César Bono se convirtió en tendencia en las redes sociales por los comentarios que recientemente hizo sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Pero, a diferencia de las declaraciones que hace unas semanas hiciera el también comediante Rafael Inclán y que fueron tachados de misóginos, Bono se dijo orgulloso de que una mujer gobierne al país, sobre todo una mujer tan preparada como la actual mandataria.

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, Bono expresó su profunda admiración a Sheinbaum por su formación académica y profesional.

"Se los digo con el corazón de la mano, cuando supe de los estudios que tiene, quedé gratamente impresionado”, dijo al canal Arriba el Telón

Bono subrayó que los estudios de Sheinbaum en física e ingeniería en energía pueden aportar una perspectiva muy valiosa a su gestión, por lo que se dijo sumamente orgulloso de ella:

"Yo dudo que algún presidente hombre haya sido científico, soy ignorante completamente, pero vean la historia de México. Casi todos son abogados, se aprenden cosas de memoria como ‘su servilleta’, pero no ciencia. He escuchado es muy buena en lo que hace y estoy muy orgulloso de ella", agregó.

Incluso, comparó su trayectoria con la de otros exmandatarios mexicanos, de los que puso en duda su preparación académica:

“Creo que es la primera científica en la presidencia de México, hemos tenido cuates que beben mucho, tenemos pendejos que no han leído un libro, pero ella es científica y estudió mucho”, finalizó.





La intervención de Bono se produce en respuesta a la broma realizada por Inclán, quien llamó "ama de casa" a Sheinbaum.

El actor de "Vecinos" también fue cuestionado respecto a este episodio, y aunque prefirió no entrar en polémicas, sí señaló que su colega no tuvo intención de ofender a la mandataria con sus comentarios:

"No creo que (Rafael) lo haya dicho de manera despectiva. Es como decir ‘tenemos un señorón’. Si tienes un hombre presidente pues dices ‘es un señor en la presidencia’; si tienes una mujer, no noto despectivo decir ama de casa”.

Como era de esperarse, las palabras de Bono dividieron opiniones en las redes sociales, y es que hubo quienes lo apoyaron, pero también quienes lo criticaron y hasta aseguraron que por ser comediante no puede opinar.

"¿La opinión de quién?", "Alguien que salía en una comedia como vecinos no puede opinar", "Tiene mucha razón César Bono", "A mi me cae mejor Rafael Inclán. Punto", "Eso es mi Franky Rivers", "Puede ser pero preparacion o inteligencia no quiere decir capaz", "Muy bien dicho", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

