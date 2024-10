El actor y comediante, Rafael Inclán se encuentra en medio de la polémica por las recientes declaraciones que hizo sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que fueron tachadas de misóginas.

Estas palabras sorprendieron, no sólo a los usuarios de las redes sociales, también a varios de sus colegas y amigos, quienes ya han reaccionado ante la situación.

Fue durante la presentación de la segunda temporada de "Bola de locos", donde varios humoristas expresaron sus opiniones sobre los desafortunados comentarios del primer actor, y aunque algunos cuestionaron sus palabras, otros lo justificaron.

Carlos Eduardo Rico afirmó que coincidía con la opinión de Inclán y estaba de acuerdo con sus palabras, aunque manifestó su deseo de que la situación del país mejore y que la sociedad no "caiga en un hoyo, porque la trampa está puesta".

“Nuestra actual presidenta sólo es una continuación, hará lo que le siga diciendo el expresidente. Todos lo sabemos, que está para eso, para obedecer órdenes. Ojalá que no, que sea independiente y lo demuestre dejando de hacer las cosas equivocadas y manteniendo las correctas", señaló Rico.

Por su parte, Liliana Arriaga, conocida como “La Chupitos”, abordó las declaraciones de Inclán con humor, justificando que, al ser comediante, quizás se trataba de una broma. Sin embargo, admitió que el tono de sus palabras no fue el adecuado. “¿Por qué ese comentario, pinche primo? ¿Estabas pedo o te metiste algo? Y si sí, invita. No sabía del chisme, pero qué desafortunado comentario”, expresó Arriaga.

"A lo mejor no lo hizo de mala fe, seguro fue una broma o chiste. Estamos en una época en la que la línea es tan delgada que ya no sabes cómo lo van a tomar", añadió.

El productor Alexis Núñez también desconocía lo ocurrido, pero consideró que Inclán no actuó con mala intención. “¿Dijo eso? No sabía, pero es un comediante, es un hombre que cuenta chistes. Estoy seguro de que estaba haciendo humor. No hay que tomar esto tan en serio, él es muy divertido y siempre se está riendo”, comentó.

Finalmente, Vanessa, conocida como “La Vecina”, expresó que Rafael Inclán no necesita hacer escándalos para seguir vigente en la conversación pública, dado su amplia trayectoria y el cariño del público. No obstante, le pareció extraño lo que dijo. “Está mal hablar negativamente de cualquier persona, no sólo de la Presidenta, sino de cualquier mujer u hombre. Lo conozco, he trabajado con él en algunas películas, y siempre ha sido un caballero en toda la extensión de la palabra”, concluyó.

