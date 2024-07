Un cavernícola camina al ritmo del Siglo XXI y hace casi 23 años insiste en recordarle a la humanidad las diferencias entre hombres y mujeres que han determinado las relaciones hasta hoy. Lo ha repetido más de 5 mil veces ante más de 8 millones de espectadores.

Debajo de esas ropas “primitivas” está César Bono quien, al igual que el hombre de las cavernas, ha resistido a los meteoritos que han impactado directo en su salud.

“¿Cómo estoy de salud? De movilidad ya vieron que muy afectado. Yo perdí la mitad del cuerpo con una hemiplejía. Tuve un accidente cardiovascular, fueron ocho infartos en una sola noche. Me fui a dormir sin ningún malestar, ningún síntoma, y al día siguiente ya nada más me funcionaba la mitad del cuerpo, que sigue estando así. Esta mano -señala la izquierda- ahora sí que está de adorno, está espástica. Pero de aquí -la cabeza- estoy bien, mi corazón está bien y mientras eso pase, voy a seguir en esto porque esta es mi pasión”, expresa el actor.

Esta resiliencia le dio un nuevo título este lunes en el Nuevo Teatro Libanés, donde se le rindió un homenaje: Héroe del teatro.

Con su monólogo “Defendiendo al cavernícola”, además de haber roto récords de tiempo, ha agotado funciones, como ocurrió en 2023.

“En diciembre pasado el señor Morris Gilbert (el productor) vino y me dijo que no había agotado localidades con ninguna de sus obras de teatro y yo agoté función el 18 de diciembre”.

Pero modesto, incluso avergonzado, Bono niega ser héroe tanto como primer actor.

“Soy simplemente un actor que no ha dejado de trabajar en cine ni en teatro ni en televisión. Lo único que he dejado de hacer es cabaret porque ya no hay”, comenta el actor de 73 años.

Para el intérprete de Frankie Rivers de la serie “Vecinos”, lo más importante es saberse aliado de sus personajes, los cuales deja cada que cambia de proyecto.

Lee también: Octavio Ocaña se le manifestó a César Bono, así lo cuenta el actor

“No soy el cavernícola; en la película que acabo de hacer en España no era el cavernícola. Hay actores que ocupan el nombre de sus personajes y yo no. Soy César Bono interpretando un papel y fui el Tejocote de la Familia Burrón, el novio de Angélica María en ‘Arriba el telón’”.

La paternidad, el momento que le toca el corazón

Sin embargo, reconoce que “Defendiendo al cavernícola”, además de hacer reír, lo ha conmovido y lo ha tocado en el ámbito personal.

“Me pasó desde la primera lectura, cuando se habla de la paternidad. El milagro de la maternidad es muy claro y obvio para todos, y nadie se pone a pensar qué le está sucediendo al padre y nunca se ponen en los zapatos del papá para ver si está consiguiendo más trabajo para mantener a los hijos”, dice con la voz entrecortada.

Padre de cuatro hijos en cuyos nacimientos dijo haber estado, Bono lamenta no haber estado tiempo suficiente con ellos.

“Yo tengo dos matrimonios y jamás pensé que me iba a divorciar y si de algo me arrepiento es de eso. Cuando me divorcié, mis amigos me decían: no te preocupes, vas a poder ver a tus hijos los fines de semana o en las navidades o el año nuevo. Cómo no voy a estar preocupado si ya no veía a mis hijas en la noche porque estaban dormidas”.

Lee también: César Bono enfrenta demanda de inquilina, quien sigue sin pagarle el alquiler

Ahora está en comunicación con sus hijos, uno de los cuales, Leonardo Bono es actor y participa en la obra “Toc Toc”; de los cuatro habla con orgullo.

“Tengo dos hijas de mi primer matrimonio y dos hijos de mi segundo matrimonio y vivo solo, entonces imagínense...

“Hoy pido que mis hijos sean más felices que yo. Y le he dicho a Dios que si hay planes trágicos en la familia, me sucedan a mí, no a mis hijos”.

rad